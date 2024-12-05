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免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺

【明報專訊】一連24天的「第58屆工展會」下周六（14日）起在維園舉行，場內設11個展區，共420個展商，攤位逾900個。適逢深圳居民本周日起恢復赴港「一簽多行」，工展會主辦方廠商會會長盧金榮表示，個人遊旅客可憑證件換取免費門票，亦會透過旅行社及跨境直通車派票，預計24日展期有130萬入場人次，營業額達10億元以上，形容會「丁財兩旺」。

響應銀髮經濟 長者享最少5%折扣

《施政報告》提出政府會促進「銀色消費」，鼓勵各界於業務加入銀髮經濟元素。今屆工展會首度推出「銀色消費優惠」，逾百間展商會向持長者咭者額外提供最少5%折扣，展會期間亦會舉辦「溫馨盆菜宴」，招待100名長者並贈送購物現金劵。

為慶祝廠商會成立90周年，展覽現場將設置逾4米高巨型蛋糕供市民「打卡」，亦特別推出「驚喜九重賞」活動，送出總值逾400萬元的獎賞及禮品，包括開幕日首180名入場者免費入場及獲價值500元的福袋；市民於本月14至28日在工展會社交平台留言祝賀廠商會，最具心思者有機會贏取價值5.3萬元雙人7天星馬泰豪華郵輪海景房套票，另設8名優異獎，各可獲價值2388元的食神韜滔盤滿缽滿盆菜。

大會亦會分階段推出「開鑼狂賞周」、「快樂購物度聖誕」及「閉幕優惠大激賞」3期優惠活動，蒐羅逾500款低至1折及1元精選產品；又會以半價以下出售「廠商會90周年限量福袋」。另外，入場者使用八達通單一交易滿200元可獲20元回贈。

經旅社直通車派飛 個人遊憑證換票

盧金榮稱，新冠疫後全球經濟復蘇緩慢，影響本地經濟，但臨近年尾市民會辦年貨，展會亦推出優惠，相信可吸引入場者消費。他提到，展會本月23至31日延長開放時間至晚上10時，而配合深圳居民恢復「一簽多行」，大會會加強對內地宣傳，包括透過內地旅行社及跨境直通車派發免費門票、組織內地旅行團入場、個人遊旅客可憑證件換取免費門票。

工展會歷史悠久，不少展商參展多年，但今屆亦不乏生力軍。首次參展的我有創作有限公司主打景點積木，包括尖沙嘴鐘樓及富豪雪糕車等本港特色產品，其中原價276元的尖沙嘴鐘樓將以150元發售，另提供買3件九折、買5件八五折等優惠。負責人Victor稱，過往曾參加不同展覽，吸引不少長者客，相信亦能吸引工展客群，對銷情樂觀。

新展商稱為宣傳 不憂受累北上消費

同樣首次參展的香港熱科農業科技有限公司有售植物原料製成的粉糰，1包4個原價50元，展期內以1元發售，先到先得。總經理楊展永說，每年工展會都吸引大量市民入場，不擔心港人北上消費影響銷情，但強調參展主要目的是宣傳品牌。

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