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MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍

【明報專訊】房協首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的資助出售房屋項目「樂翹軒I」11月起收樓，網上有片段稱有單位驗收時發現漏水、樓層移位等問題。房協總監（項目策劃及管理）張冠華表示，至今收到95份執漏清單，主要為手工問題，與MiC無關，亦不影響單位結構及安全，已設特別小組解答業主對執修或MiC疑問。有區議員稱，接獲四五宗驗收投訴，約半數個案涉滲水，業主盼盡快解決執修問題及入伙。

120伙95執漏清單 主要手工問題不關MiC

洪水橋的樂翹軒I屬專用安置屋邨，提供約300個單位予受政府發展清拆行動影響的合資格者，現已出售122個單位，即約四成單位出售，承建商為「有利建築有限公司」。

張冠華稱，有120個單位已交收，當中有95份執漏清單，主要為油漆批盪不美觀、牆身地磚崩花、有污漬、唧膠夾口有罅隙等手工問題，無關MiC。張冠華稱，「樂翹軒I」組件在出廠前後均有試水，包括廚房、廁所等易受潮位置（wet area），以及各組件縫接位置等。房協補充，食環署會跟進滲水位置濕度高於35%的單位，而房協近日抽樣30個單位測試滲水，包括5個已在執漏清單指出滲漏問題的單位，結果顯示全部30個單位的濕度低於35%。

稱執修不算多 料業主誤解設小組釋疑

至於組件接合位置未對齊，疑樓層移位，張說安裝過程會有「少少偏差」，而偏差範圍屬工程師核准，亦屬安全範圍。

被問到房協首個MiC項目出現驗收問題，會否令市民對MiC項目失信心，張冠華強調執漏清單數量不算多，認為部分業主或對MiC有誤解，以為執修項目與MiC有關，故設特別小組，成員包括房協、承建商及顧問代表等，約見及解答業主有關執修疑問，釋除他們對MiC疑慮。張續說，房協亦就公共地方向承建商發出執漏清單，希望一兩個月內完成執修。

區議員：業主組織將約見房協承建商

元朗區議員黃紹聰表示，約兩周前開始收到業主投訴驗收問題，至今已接獲四五宗投訴，約半數個案涉及滲水，最嚴重個案為滲水及外牆不對稱。他表示，日前已向房協代表反映相關投訴，對方承諾會責成承建商，又稱受影響業主皆急需安置，希望盡快入伙，部分業主已經自發組成聯盟，將要求約見房協、承建商代表等解釋驗收問題。

相關字詞﹕樂翹軒 組裝合成 房協

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