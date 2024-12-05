國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」

數學不入三甲 科學排名升至頭10

TIMSS自1995年起每4年一次評估小四和中二學生數學及科學知識，至今第八屆。今屆有逾60個國家和地區參與評估，中大教育數據研究中心去年5至7月隨機抽取本地274間中小學約8600名學生，以電腦評估和問卷形式得出結果。

研究發現，香港近四成小四學生和約三成中二學生數學達國際最高基準。倘對比以往紀錄，則小四數學分數連續兩屆下降，更為歷屆第三低，僅高於1995和2003年。侯傑泰認為，今屆和上屆分差不大，若對比1995年結果，本港學生數學水平亦有進步，認為外界不必過分擔憂。

科學方面，小四及中二兩個級別的分數和排名均較上屆2019年躍升。侯認為，新冠疫情期間學生傾向在家溫習「實幹科目」包括數理，原因溫習成果更高，舉例在家閱讀一小時，學生難評估語文能力有否提升。而小學常識科下學年將分拆「科學科」和「人文科」，被問到下屆科學成績會否有更大進步，侯稱教育改革很難短時間見效，但認為改革「做對了方向」，科學成績有望穩定甚至提升。

侯傑泰：星拔尖值保鏡 但港更公平

新加坡自2015年連續3屆在4個範疇蟬聯第一，侯認為結果顯示新加坡在拔尖方面做得好，值得香港借鏡，但強調香港「不用急着向新加坡鞠躬」，皆因研究發現本地教育較新加坡「公平」。侯解釋，教育公平代表社經地位較低和較高學生成績差異小，反映該地教育配套是否完善。他認為新加坡儘管成績好，大機率歸因學生家庭背景，故國內分數差異大。對比香港地方小，「區區有名校」，學生易到優質學校讀書，成績較平均。侯認為這反映香港「保底」政策妥當，教育局和學校應保持。

教局：正加大力度推STEAM

教育局昨日發稿稱，報告肯定了學校和教師的教學成效及同學的學習成果，正加大力度推動STEAM教育和向學校提供資源，冀從小培養學生學習科學的興趣和能力，為國家和香港培育創科人才。局方稱將仔細分析結果，和持份者緊密合作，檢視現有措施，提升香港學生國際競爭力。