欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討

料屯公每小時減300小型車

「行車量/容車量」比率相等或低於1，代表容車量足以應付行車量，高於1代表交通開始擠塞。政府預料，若實施新收費方案，大欖隧道於2026年繁忙時段的「行車量/容車量」比率，將由現時0.85上升至1，屯門公路則有望由1.2降至1.15，估計屯公繁忙時段每小時會減少約300架小型汽車流量；吐露港公路則可由1.05降至1.02。

政府解釋，現時大欖隧道繁忙時段使用量高企，加上北都發展進一步推高元朗及北區總人口，預料新收費有助善用僅餘容車量，紓緩屯公及吐露港公路兩條替代路線的擠塞情况。

新方案焦點之一是私家車分時段收費，會由非繁忙時段的18元逐步增至繁忙時間的45元。欖隧擬議的繁忙時段過渡時間，亦有別於過海隧道，其中早上7時15分開始由非繁忙時段過渡至繁忙時段，較過海隧道提早15分鐘。政府解釋是因應新界南北走向的整體交通而定出相關時段，過渡時段收費為每兩分鐘調整兩元。

陳恒鑌：吸引商用車 田北辰倡非繁忙免費

立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌認為，私家車在繁忙時間收費略高，「原期望30尾40頭」，但尊重政府按數據得出的定價。他稱欖隧通常早上約7時45分才開始繁忙，認為應改善繁忙時間安排，又指新方案對商用車較吸引。

曾建議私家車繁忙時間收40元的實政圓桌議員田北辰稱明白政府要小心定價，「再平可能會塞爆汀九橋」，故可接受收費45元。不過他指按政府方案計算，料欖隧一年可收回約7億元，比他所了解的4.5億營運成本多，認為欖隧收費目的應在於收回營運成本，否則有如懲罰元朗、錦田幾十萬駕駛者，建議一般及非繁忙時段應免費。

下周三交法案 稱日後可調整收費

政府稱，已按「用者自付」和「收回成本」原則下大幅下調各車種收費約兩成至八成不等，當局日後亦可按機制調整收費。當局計劃下周三（11日）向立法會提交法案，冀明年第一季完成立法程序。