保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性

獲諮詢業界：簡介未提新項

草案在附件列出建議的《實務守則》，當中電腦系統安全管理計劃須涵蓋的主要內容，新增「採購時考慮國安和制裁風險」一項；有獲諮詢、不願具名的科技業界向本報說，先前的簡介及文件並無提及該項。草案同時加入保密責任，違者經公訴可判監兩年及罰款100萬元。根據立法會文件及草案，不遵從《實務守則》本身不構成罪行，但專員有權發出書面指示要求營運商遵從相關責任，若不遵從指示，經公訴可罰款500萬元。

香港互聯網協會主席伍于祺說，新條款對業界有一定程度影響，有可能令潛在採購過程產品或服務的多樣性減少。他期望，當局之後交代詳盡的因素，或制定清單釐清公司、產品的風險評估，以免業界踩線。他舉例，若供應商受影響，便需立刻尋找替代品，但替代品效能或成本效益會有一定影響。

多名議員認為，在目前地緣政治及國安法例下，不少大型機構採購時已考慮供應來源地及制裁風險。立法會保安事務委員會主席陳克勤形容，《實務守則》只是「溫馨提示」，守則也沒有說不能用外國貨品，舉例可由與香港關係好的歐洲供應。科技創新界議員邱達根也說，有國安考慮不代表不用外國產品，相信供應商可提供方案，平息國安疑慮。他指出，目前內地有很多自主產品，相信營運商有很多選擇。

陳克勤：沒說不能用外國貨

陳振英：新例維持現行規管

金融界陳振英說，守則並非新事，只是白紙黑字寫出來，尤其在美國貿易戰下，透過守則列出是很自然。他又表示，據局方過去向金融界簡介，新法例及守則只是維持現行法例對銀行規管，並無額外法律責任。

機管局回覆，將全面配合政府加強關鍵基礎設施電腦系統安全措施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676