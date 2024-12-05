明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

保關鍵設施草案 列採購顧國安制裁風險 周五刊憲 業界憂減多樣性

【明報專訊】規管銀行、電訊、能源及集體交通運輸等八大界別關鍵基礎設施及其關鍵電腦系統的立法草案正式出爐，草案周五刊憲，下周三提交立法會首讀及二讀。對比保安局在7月及10月先後提交立法會的相關文件，最新草案中的《實務守則》，新增營運者「在採購時考慮國家安全風險和制裁風險」。有資訊科技業界人士形容，新條款對業界有一定影響，有可能減少其採購多樣性；但立法會議員稱條款並無排除營運者使用外國系統或產品。

獲諮詢業界：簡介未提新項

草案在附件列出建議的《實務守則》，當中電腦系統安全管理計劃須涵蓋的主要內容，新增「採購時考慮國安和制裁風險」一項；有獲諮詢、不願具名的科技業界向本報說，先前的簡介及文件並無提及該項。草案同時加入保密責任，違者經公訴可判監兩年及罰款100萬元。根據立法會文件及草案，不遵從《實務守則》本身不構成罪行，但專員有權發出書面指示要求營運商遵從相關責任，若不遵從指示，經公訴可罰款500萬元。

香港互聯網協會主席伍于祺說，新條款對業界有一定程度影響，有可能令潛在採購過程產品或服務的多樣性減少。他期望，當局之後交代詳盡的因素，或制定清單釐清公司、產品的風險評估，以免業界踩線。他舉例，若供應商受影響，便需立刻尋找替代品，但替代品效能或成本效益會有一定影響。

多名議員認為，在目前地緣政治及國安法例下，不少大型機構採購時已考慮供應來源地及制裁風險。立法會保安事務委員會主席陳克勤形容，《實務守則》只是「溫馨提示」，守則也沒有說不能用外國貨品，舉例可由與香港關係好的歐洲供應。科技創新界議員邱達根也說，有國安考慮不代表不用外國產品，相信供應商可提供方案，平息國安疑慮。他指出，目前內地有很多自主產品，相信營運商有很多選擇。

陳克勤：沒說不能用外國貨

陳振英：新例維持現行規管

金融界陳振英說，守則並非新事，只是白紙黑字寫出來，尤其在美國貿易戰下，透過守則列出是很自然。他又表示，據局方過去向金融界簡介，新法例及守則只是維持現行法例對銀行規管，並無額外法律責任。

機管局回覆，將全面配合政府加強關鍵基礎設施電腦系統安全措施。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕制裁風險 國家安全 關鍵基礎設施

上 / 下一篇新聞

增設專責辦公室 開3首長級職位
增設專責辦公室 開3首長級職位
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
欖隧新收費 料2026盡用容量紓兩路擠塞 私家車繁忙段45元 議員指略高倡落實後年內檢討
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
國際評核 港生科學得分升數學續跌 學者歸功STEAM 稱下跌僅「輕微波動」
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
中大研糞便測腸炎 一周有結果九成準
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
MiC廈驗收樓層移位 房協：「少少偏差」屬安全範圍
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
免費票吸「一簽多行」 工展料丁財兩旺
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
37農業優先區 未納北都發展區土地 團體：北都優質農區不少
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
「國家憲法日」 李家超：加强憲法教育 鄭雁雄：勿好了傷疤忘了痛
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
陳虹秀案重審 不覺市民對水炮車新奇 警長：難證現場記者身分
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
反恐第二案監視警：被告拍攝尚德邨連儂牆
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
呂志和設靈政商弔唁 陳佐洱鄭雁雄致哀
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
量入為出檢討交通意外援助 研減病假日數津貼金額
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
帆布蓋升降機槽口 測量工誤踏墮6米
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
盜公款案提堂日 前小學校長墮斃
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
7000萬元訂單發女友公司 德昌經理囚4年半
否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審
否認助蔡天鳳前夫潛逃 網紅遊艇職員2．10審
袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」
袁弓夷《蘋果》片籲美撤資 黎智英：不認同 前稱未看過後稱忘記 自言曾着張劍虹「小心」
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
黎智英：愛中國人和文化 無法認同中共治下中國 官：只會因犯法收監 黎嘆已囚4年
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
疑旁聽席拍手 女子被帶離法庭查問
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
海迅入稟追醫管局2315萬服務費
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
工總陳祖恒稱港商角色變 拓內地帶路市場保競爭力
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
出口信用保險制需加強 倡承保與帶路國家交易
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
航機節目涉六四 乘客報國安 國泰道歉 動畫下架
3學生神志異常 揭吸太空油
3學生神志異常 揭吸太空油
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】社工穗交流 局長派「任務」
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】體院新設施大樓啟用 李家超與運動員試用
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】海洋公園六福IP曝光 玩轉冬日園多打卡位
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道
【Emily】1．3冬日保齡嘉年華 試玩體育園新球道