【Emily】AR體驗巴黎聖母院重生 睇倖存雕塑歷史場景 西九展覽至3月7日

【明報專訊】喺2019年經歷火劫嘅巴黎聖母院，經過5年修復，會喺嚟緊嘅禮拜日重新向公眾開放。香港市民如果唔能夠第一時間去巴黎朝聖唔緊要，西九文化區當日起會有一個「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」，號稱運用沉浸式擴增實境（AR）技術，將觀眾瞬間「送」到巴黎聖母院。主辦方Visionairs話，展覽以史實為本，還原聖母院12世紀至今800幾年嚟嘅歷史變遷，及大火後嘅修復過程。
提供平板電腦沉浸式觀賞
主辦方噚日舉行傳媒導覽畀大家先睹為快，訪客可透過大會提供嘅觸控平板電腦，沉浸喺多個盛大歷史時刻，例如亨利四世國王嘅奢華婚禮、拿破崙嘅加冕典禮，以及19世紀維歐勒．勒．杜克（Viollet-le-Duc）設計嘅聖母院尖塔建造過程。展覽亦會展出多件文物同AR重現嘅聖母院歷史場景，包括石像鬼複製品、大火中倖存嘅玫瑰窗投影同雕塑，以及聖母院管風琴及鐘聲嘅環繞音效。
呢個展覽已喺巴黎、迪拜、蒙特利爾同上海等19個城市巡展，累積超過75萬人次參觀，而西九嘅展覽會去到明年3月7日。門票現已可於官網預訂。
順帶一提，西九展場係Visionairs設立嘅首個永久展覽場地，佢哋並預告出年3月推出結合VR技術嘅「揭秘圖坦卡門：埃及傳奇」展覽。