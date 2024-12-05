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港聞二

活在灣區：旅社險商推優惠搶銀髮族北上商機

【明報專訊】本港人口持續高齡化，隨着港人愈來愈注重健康生活，健康活躍的長者愈來愈多，近年更成為北上旅遊的主力之一。面對持續增長的銀髮市場，不少旅行社向長者提供北上旅遊優惠，最近就有中資保險公司因應優質養老生活需求，推出旅居體驗計劃。

明報記者 劉敬華

香港人口老化趨勢愈見明顯，根據政府統計處《香港人口推算2022-2046》報告的數據，若以2021年中人口為基準，並撇除外籍家庭傭工推算，預計至2046年本港65歲及以上的長者人口將由2021年的145萬，佔總人口20.5%，增加至274萬，佔總人口36%。要留意的是，隨着港人愈來愈健康，不乏60歲至80歲的活躍高齡人士，再參考統計處數據，2021年中本港60歲至79歲長者人口約167萬，佔總人口近23%，預計至2025年中將增至約200萬，佔總人口近27%，推算至2046年中將增至約209萬，佔總人口近26%。

2025年長者人口佔總人口將近27%

銀髮市場規模有望持續擴大，旅遊是其中一個受惠範疇。隨着大灣區內交通愈來愈便捷，不少健康活躍的高齡人士經常短遊大灣區內地城市，更成為各旅行社內地旅行團的主要客群。近年本港旅行社除相繼推出面向長者的旅行團外，個別旅行社更推出長者優惠。以美麗華旅遊的優惠為例，持有長者卡的長者報名參加中國長線旅行團，可獲減50元優惠，報名參加廣東省兩天或三天旅行團，也可獲減20元優惠，惟優惠不適用於特價團。又如香港中旅社的長者優惠，持有長者卡的長者參加中國短線團（廣東省一天遊及特價團除外），每人團費按門市價減20元，參加中國長線團，每人團費按門市價減50至100元，特價團除外。

中銀人壽推旅居體驗計劃

有見於本港優質養老市場需求龐大，最近中銀人壽推出「旅．心活」旅居體驗計劃，該計劃首階段覆蓋內地十八大宜居城市，其中包括除港澳外的大灣區9個城市，讓客戶以旅居方式，於「低物價指數、高生活品質」的宜居城市，深度體驗包括食養（專業健康膳食方案）、住養（高端酒店式康養居住環境）、醫養（養生設施及專業醫療康養服務）、動養（人性化生活設施配套及多元化康體活動課程）、旅養（一對一免費諮詢及禮賓服務滿足休閒觀光及深度旅遊需求）、誼養（建立養老社區促進交際）的「六養合一」退休旅居生活。持有任何一張中銀人壽特選計劃有效保單的客戶，均可透過登記成為「旅‧心活」旅居體驗計劃會員，部分會員禮遇包括18個旅居基地優惠，如7日6夜旅居套餐預訂折扣，30日29夜旅居套餐預訂折扣。

傳統旅遊保保障地區較大

除旅行團及旅居套餐折扣外，還要留意旅遊保障。一般旅遊保險雖可滿足長者短暫北上數天消費娛樂的保障需求，但傳統旅遊保提供的保障地區範圍較大，保障項目亦較多，即使僅出遊5天，可提供過百萬醫療保障額及全球保障的旅保保費一般也逾百元。如不想支付太多保費，又希望可獲得相對全面的保障，或可考慮市場上面向大灣區旅遊而設的大灣區旅遊保。此類旅保保障區域只限於大灣區，同時在保障項目上有所篩選，主要為短遊內地而設，數天保費可降至數十元（見表）。倘若預期將於一段時間內頻繁跨境消費旅遊，購買保障期1個月或以上的大灣區旅遊保障或更為划算，選擇時應留意醫療保障是否足夠，並在醫療保障及保費之間取得平衡。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區GBA專題 北上旅遊 長者優惠

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