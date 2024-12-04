人才辦下周參與兩教育展 解答來港家長查詢

下周五至周日（13日至15日）在亞洲博覽館舉行的（大灣區）香港學校教育展，有近360所私立、津貼及直資學校及幼園參與，並安排多名教育界專家教選校，部分學校設即場入學面試及筆試。人才辦參與的第二項展覽是下周六至周日（14日至15日）在灣仔會展舉行的香港聖公會教育展，屆時會介紹逾140所聖公會中小學及幼稚園。

（大灣區）香港學校教育展籌委會主席、津貼中學議會主席李伊瑩說，參展學校可為人才家長提供全面教育資訊。她提醒家長毋須一次過報大量學校，應選擇幾間合適的，否則子女或要應付大量面試；並提議家長勿全數報讀熱門學校，可選報各類學校以增取錄機會。

人才辦網站為人才提供各類資訊及查詢，截至10月底已處理逾2.8萬宗查詢，主要與就業、子女教育及簽證安排有關。同時線上平台每日展示工作崗位約5500個，可供人才直接申請。

首10月批12萬宗人才申請

據立法會資料，今年首10個月各項人才入境計劃收到近18萬宗申請，當中近12萬宗獲批。據各項人才入境計劃獲批來港者中，約7.5萬人已到港，同時有約7.5萬名受養人同抵港。