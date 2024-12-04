不足8%學童活動量達世衛標準 研究指中學生遠遜小學生 學者：疫情養壞習慣

【明報專訊】運動有利學童身心健康發展，惟港大兒童及青少年科昨日公布研究發現，2023/24年度本港僅7.4%學童達到世衛標準的體能活動量，即平均每日累積最少60分鐘的中等至高強度身體活動，較對上一年度的7.9%輕微下跌，中學生達標率更遠低於小學生。研究團隊指出，結果反映本港學童體能活動量未有提升，擬與不同團體聯合推出計劃，號召家、學及商界共同參與，目標5年內實現學童運動量達標率倍增至16%。
周大福企業的慈善平台CTFE Social Solutions及非牟利團體凝動香港體育基金，委託港大自2019年起研究中小學生的體能活動量，透過讓參與學生連續佩戴運動手帶7天，橫跨返學及放假，追蹤他們的運動及生活習慣。2023/24年度共有1072人參加，包括568名小學生及504名中學生。
女生達標率續低於男生
研究發現，僅7.4%學童達世衛標準的體能活動量，其中，中學生比小學生體能活動量不足的情况嚴峻，23/24年度男女中學生達標率分別為3.8%及2.7%，總體達標率3.5%，遠低於小學生的11.7%；女生達標率繼續比男生低，男小學生達標率19.6%，比女生的6.1%多兩倍。
團隊目標5年內達標率翻倍
領導研究的港大兒童及青少年科臨牀教授葉柏強表示，學校及學生復課後忙於應付考試，犧牲運動時間，且部分學童在新冠疫情期間養成了不健康的生活習慣，例如不做運動、晚睡等，更有部分人上網成癮，花費大量時間在電子產品上。他指缺乏運動會導致肥胖、營養失衡等，更會影響心肺功能，若感染新冠病毒或流感更容易發展為重症或出現併發症。
CTFE Social Solutions及凝動香港體育基金聯同港大團隊，推出網上計算器「動量儀」，向學童提供運動建議。團隊亦會針對學校、企業、家長推出不同計劃，例如宣傳、嘉許計劃等，目標至2030年將達標率提升至16%。