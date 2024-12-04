總督察涉擅領補水 辯方：無證據案發沒執勤 控方：上級無指示參與 騙津削公眾信心

被告葉春榮否認一項公職人員行為失當罪，以及7項代理人使用虛假文件欺騙主事人的交替控罪受審。控方在結案陳辭表示，被告申報於2019年8月的7個時段逾時工作（OT），惟根據證供，他實際上無參與「踏浪者行動」的OT任務，包括保衛沙田警署。

控方稱，就算被告案發時身在警署，證據顯示上級無指示他參與「踏浪者行動」，被告毋須OT執勤，卻擅自申領OT津貼，構成公職失當。控方強調OT津貼旨在提升士氣，讓警員在「特別危險」的反修例時期工作，只有真正參與踏浪者行動的警員獲公帑補貼；被告身為資深警員，公眾期望他誠實申報OT時數，而不是虛構OT更分。

控方指被告沒自辯 難推論心態

控方又指，被告裁定表證成立後沒有自辯，法庭難以推論其心態，但他在警隊經驗豐富，應該知道虛報OT會被揭發。

辯方採納書面結案陳辭，庭上僅簡短補充重點。辯方表示，控方無證據證明被告申報OT的時段內不在警署，亦無證據證明他沒有執勤。裁判官莫子聰聽畢陳辭，押後至本月10日裁決。

【案件編號：STCC 1716/23】