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警檢萬支太空油 12歲男生涉藏大麻 上月66宗毒案拘99人 檢值3700萬冰毒可卡因等

【明報專訊】警方上月偵破66宗毒品案，拘捕88男11女，包括涉嫌藏有大麻的12歲中一學生，他身上涉嫌藏有1克大麻。行動中警方共檢獲近萬支「太空油」煙彈、其原材料「依托咪酯」及多種毒品，合共約重60公斤，市值約3700萬元。

被捕12人21歲以下 5學生

警方毒品調查科聯同各警區打擊網上售賣毒品，8次喬裝買家交易，拘捕99人，其中12人為21歲以下，當中5人為學生。當中被捕8人屬同一個販毒集團，集團操縱土瓜灣「太空油」加工中心，以及3個毒品儲存倉及包裝分銷中心，8人暫控5項販毒及管有第一部毒藥罪。其餘人等獲准保釋。

行動中警方共檢獲約20公斤大麻、約20公斤可卡因、約14公斤「冰」毒等，另檢獲近萬枚太空油煙彈，以及約1公斤懷疑依托咪酯粉末及約1.7公升懷疑液態依托咪酯，可製作近5000枚太空油煙彈。

學校舉報太空油大麻煙油侵校園

毒品調查科高級警司陳江明稱，太空油電子煙價錢約100至800元，視乎依托咪酯分量，近來曾接獲學校舉報，有人帶懷疑依托咪酯或大麻煙油回校，相信學校對「太空油」認知有所提高。

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏表示，機構今年6月起協助逾70宗吸食太空油個案，而去年只有2宗。他認為青少年大多輕視太空油禍害，視之「社交毒品 」，貪其反應來得快及強烈，惟吸食者會顫抖、失去控制身體能力，亦容易上癮，部分人過往每日吸食1至2粒電子煙煙彈，上癮後每日要吸5至6粒。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，依托咪酯屬鎮靜劑，長期濫用會令身體產生耐藥性，亦影響腦部發展。

張續稱，如遇吸食太空油者無法站立或坐不穩，建議協助求醫，由於其神志未必清醒，並不建議喝水，以免嗆倒。他續稱，對方有機會在救護車到達前已「回復正常」，或會拒絕求醫，最好勸導對方尋求協助，戒除上癮。

相關字詞﹕太空油 毒品

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