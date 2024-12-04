「內地經濟崩潰拖垮中共認受」 稱文章純臆測 當時未悉「支爆」

庭上前日提及，2019年9月30日黎智英在《華爾街日報》撰文稱「若中國經濟崩潰，中國政權認受也會崩潰。即使共產中國不倒，習近平的帝國也會垮台」。法官李素蘭昨重提上述文章，問黎是否指一旦中國經濟崩潰，中共也會崩潰？黎解釋，中共認受建基於經濟增長，若中國經濟崩潰，便會拖垮中共認受。此時李官追問文中「即使共產中國不倒，習近平的帝國也會垮台」的意思；黎稱，若中共認受被經濟崩潰拖垮，習近平要為此負責，相信屆時習會倒台，同時強調文章內容純屬臆測。

李官另指出，黎早前供稱，2020年1月在台灣跟「攬炒巴」劉祖廸見面時，才首次聽到「支爆」此概念。黎確認2020年1月才聞悉「支爆」一詞，但此前已聽過「中國崩潰」。

於《紐時》籲美勿全削港特殊地位

此外，據辯方展示的資料，黎智英2020年5月在《紐約時報》發表評論文章，表明希望美國不會「完全取消」香港特殊經濟地位。黎解釋文章內容時稱，當時美國推行的措施會削弱本港價值，「我們對中國價值愈小，就愈容易受干預」。

否認美國是「主子」

另一方面，辯方提到，《文匯報》2019年10月15日刊登的報道〈肥黎默認「為美打仗」 政界批賣港禍國〉形容黎「為其美國主子說話」；黎在庭上否認美國是他的「主子」。

（黎智英案）