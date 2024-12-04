國安法前開Twitter談制裁 拍板《蘋果》一人一信 黎智英認倡制裁內地貪官 稱最有效

據控方案情，當時有消息稱2020年5月人大常委將就《國安法》立法，黎智英同年5月21日向時任副社長陳沛敏發信息稱「╳街打到嚟喇」。黎智英昨在庭上指出，當時雖未公布詳細內容，但已聽聞條文嚴苛，為此擔憂。辯方指翌日黎在Twitter發布首則帖文，黎確認，稱認為是開始經營Twitter的好時機，讓世界知道香港狀况，指港現有法律制度將被取代。

辯方昨在庭上就2020年5月23日至28日事件逐項提問黎，其間展示黎在23日的另一則Twitter帖文，當中附上港區全國政協委員拉橫額支持《國安法》立法的照片，問「美國政府應否將這些人列入制裁名單？」黎在庭上供稱帖文內容是陳沛敏的提議，而他同意，因相中人支持損害香港自由。

「我是老闆」未理《蘋果》高層反對

另外，5月24日《蘋果》在頭版發起「一人一信救香港」計劃，25和27日亦有刊登相關內容，27日的版面印有向特朗普表達訴求的「三大方法」，即透過Twitter、facebook和白宮聯署。黎在庭上回應，當時覺得面對中共的唯一方法是勇敢，處於危機之中應做任何能阻止《國安法》的事，他知道陳和時任社長張劍虹都不贊同計劃，但最終仍成功發起，「因為我是老闆」。辯方問有否任何同事支持他？黎稱提議的同事一定支持他，認為該人是本案中無被起訴的時任動新聞平台總監張志偉。

否認直接要求制裁 僅覆美副參謀長

辯方續展示5月26日黎智英跟張劍虹的通訊紀錄，黎提及盼出現更嚴厲的制裁；黎智英回應辯方提問時稱，他認為當時的制裁措施傷害不夠深遠（does not bite）。同日黎接受「霍士財經網」訪問，表示應凍結內地貪污官員在美國的銀行戶口，以及停止向內地輸出科技；黎在庭上亦承認該是他的主張，後者屬制裁的一種，但非敵對行動。

27日美軍前副參謀長基恩（Jack Keane）向黎發送一封電郵，載有題為〈U.S. Weighs Sanctions on China Officials, Firms Over Hong Kong〉的文章，黎曾在電郵回覆應凍結內地貪污官員銀行戶口；辯方昨庭上問道，這是否黎對Keane的直接請求，黎否認，稱只是回覆電郵內容。

同日黎另在Twitter帖文呼籲特朗普重提上述凍結的主張；辯方在庭上問黎提出的原因，黎解釋該些官員正是提出實施《國安法》的人。

辯方在庭上播放28日黎分別接受彭博社和英國BBC的訪問片段，黎當中表示「我們唯一的救贖是特朗普實施制裁」，而最有效的制裁是針對內地貪污官員；黎回應稱是他當時真誠的想法。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）