水上樂園年蝕2億 開業3年「仍在摸索」

文體旅局長楊潤雄及海洋公園代表昨出席會議交代海洋公園最新發展報告。議員田北辰說，據他理解園方所有陸上活動已收支平衡，認為政府向園方提供2.8億元保育及教育補助，只為抵消水上樂園每年虧蝕。他說，龐建貽交代最新發展報告的開場白沒明顯提及水上樂園，「大家心中有數」。

冬季休館 海園：絕對會減虧

楊潤雄回應稱「唔好去估究竟我哋嘅目的係咩」，強調開場白只是簡單介紹海洋公園最新情况。龐建貽解釋，水上樂園營運至今仍處於成長階段，「仍在摸索」。他說水上樂園在夏天非常受歡迎，但冬天較困難，故10月中起休園，相關人手調往海洋公園，強調園方絕對會減少虧損。

議員質疑2.8億保育補助「填氹」

政府於2020年獲財委會批出54億元，包括用作發展水上樂園。田北辰質疑，若立法會繼續支持向園方撥款，目的將不再只為保育，而是「填水上樂園個氹」，而水上樂園與保育關係不大，「跟游泳池差不多」，建議政府考慮由康文署接管，以減少園區借貸。楊潤雄稱田北辰言論屬個人意見，「聽唔到龐主席話佢（海洋公園）會執笠、做唔住」。

議員葉劉淑儀關注園方對水上樂園前景看法，促交代經濟收益及訪客人數。楊潤雄說，水上樂園過去兩年入場人數及收入與初時估計「有距離」，當局與園方會跟進。至於為何水上樂園在10月中已休園，海洋公園行政總裁黃嗣輝解釋，因10月舉辦的「哈囉喂」需大量人手，「計算過，對利潤會好啲」，估計水上樂園明年4月或5月重開。

年人次30萬 原估100萬

楊潤雄認「有距離」

根據海洋公園業績報告，截至今年6月底，上年度水上樂園訪客30萬人次，2022/23及2021/22年度則分別30萬及20萬人次。翻查2021年立法會文件，當局估計水上樂園由2021/22年度啟用至2030/31年度，每年本地入場人次約100萬。

議員陸瀚民建議當局研究參考西九文化區，讓海洋公園以物業發展補貼開支；楊潤雄稱這涉及重大原則及政策問題，政府暫無相關計劃。