反恐第二案 認被告戴口罩髮遮眉 警員否認看不清容貌

首被告到訪多間釣魚品店

8名被告為何卓為、李嘉濱、吳子樂、張家俊、楊怡斯、張琸淇、何培欣及周皓文。控方指稱，首7名被告於2020年3月8日打算在周梓樂悼念活動放炸彈，同月6日晚在深水埗嘉頓山開會。

第20名監視警員昨早繼續作供稱，3月7日凌晨目睹何卓為、李嘉濱、張家俊、楊怡斯和不在監視名單女子於深水埗沿巴域街走落斜路，張家俊啟動停泊路上的Tesla黑色私家車及打開車尾箱，何卓為把釣魚箱和魚竿放入車尾箱。之後張家俊登上司機位，其餘4人亦上車，車輛駛往北河街。

代表何卓為的大律師盤問時稱不爭議何卓為身分，問警員有否見到當時何培欣攙扶何卓為，警員稱兩人應該挽手，不覺何卓為步伐不穩，並留意到他手持魚竿，警員估計二人是情侶。代表李嘉濱的大狀盤問提出，警員的目標人物不是李嘉濱，他不能確定李有上車，而李實際上一人步行離開，警員否認。

代表張家俊的大狀質疑，當日警員無拿出訓示獲發監視人物照片來檢閱比較，警員回答他「無時無刻都攞住（照片）」。警員同意張戴口罩、眼眉被頭髮遮蓋，惟否認看不清張的容貌。

其後第11名監視警員作供稱，3月6日看見何卓為步出大角嘴宏創方，先後到藥房及順豐站領取包裹，何返回宏創方後攜帶灰色釣魚冰箱再次出門，和何培欣一同前往鴨脷洲，他們進入藥房後拿膠袋離開，並在岸邊登上遊艇。

【案件編號：HCCC 186/22】