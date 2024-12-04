稱為病人福祉泄資料 醫委前委員得直撤罪

上訴人劉慧兒獲悉裁決結果一刻喜極而泣，步出犯人欄後與親友相擁。翻查律師會網上資料，劉目前不在執業律師名冊。

指病人不介意 現已不在執業律師名冊

上訴方陳辭指出，涉案罪行元素需要劉的「不當行為」具嚴重性，惟案發時劉因病人福祉才向社協幹事彭鴻昌披露該病人資料，由彭安排劉與病人首次會面，劉以義工身分出席及給予意見，其行為嚴重程度不足以達至罪行所需元素，原審法官裁決犯錯。律政司則稱，劉向第三方披露病人資料是違反資料保密，屬嚴重不當行為。上訴方則稱，病人本身不介意資料被披露，並說劉當時身分已非公職。

3名上訴庭法官聽罷雙方陳辭後，裁定劉得直，推翻定罪及撤銷判刑，另批准劉獲得訟費，將於半年內頒下書面判辭。

覽投訴資料後申避席 獲病人聘用民事申索

控方於審訊的案情稱，一名病人2015年向醫委會投訴一名醫生涉專業失德，其後轉介醫委會初步偵訊委員會跟進。劉慧兒2017年於審議該宗投訴前閱覽個案資料，包括該病人聯絡資料，同月向偵委會申請避席，並向彭鴻昌披露該病人資料。在後者安排下，被告接着一個月與該病人會面，對方其後聘用被告代表他向該醫生民事申索。

【案件編號：CACC168/23】