明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

歐美仍佔港商六成生意 美稅率料視有無替代品

【明報專訊】中美關係近年持續升溫，甚至連帶影響本港商界。廠商會會長盧金榮強調，業界一直很重視歐美市場，至今仍佔港商逾六成生意額，舉例今年建築物料及紡織品在美國銷售額錄得升幅。他上月隨團與港澳辦主任夏寶龍會面，盧引述雙方有共識本港需繼續與歐美聯繫。對於美國候任總統特朗普早前宣布上任後將向中國進口貨物進一步加徵一成關稅，盧認為視乎美國能否找到替代品，否則「未必每樣都可加到那麼多」。

統計處數據顯示，今年10月本港出口美國貨值錄得約256.75億元，佔​​整體出口總額3930.09億元約6.5%；同期出口歐盟的貨值為223.35億元，佔整體約5.7%。特朗普上次上台時發起貿易戰，本港出口美國總值2019及2020年均錄逾14%跌幅；2021年拜登上場，出口美國總值回升逾19%。盧金榮認為，加稅能保護當地產業，但即使產業鏈返美，能源價格及人手開支高企下，成本或轉嫁消費者，故關稅幅度視乎美國能否找到替代品。

根據世界知識產權組織，美國是全球知識產權出口最大國，前年總值錄逾1280億美元（約9984億港元）。盧金榮稱，亞洲地區在知識產權的發展較美國小，建議本港成立知識產權交易平台，相信配合日後創科發展帶來的商機。

稱東盟中產人口升 盼可「當地製當地銷」

《施政報告》向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資10億元，配合「電商易」資助範圍擴展至東盟十國。盧金榮稱，東盟是具潛力市場，當地中產人口不斷上升，除星馬泰等發展成熟國家，印尼、越南及柬埔寨消費能力亦正提高。他稱本港廠商在當地設立生產線外，亦希望發掘當地市場，做到「當地製造、當地銷售」模式，相信專項基金有助廠商拓展業務。

（經濟主力軍‧系列三）

相關字詞﹕電商平台 知識產權 廠商會 關稅

上 / 下一篇新聞

政府研機制容社區藥房醫生互轉介 配合基層醫療發展 擬經醫健通聯繫
政府研機制容社區藥房醫生互轉介 配合基層醫療發展 擬經醫健通聯繫
港大社區藥房首採醫院規格 「坐標執藥」增保障
港大社區藥房首採醫院規格 「坐標執藥」增保障
高球場案敗訴 李：對10年公屋供應無大礙
高球場案敗訴 李：對10年公屋供應無大礙
不逾50公頃 新例下免做環評
不逾50公頃 新例下免做環評
談企業參與發展北都 李：投資長遠必有回報
談企業參與發展北都 李：投資長遠必有回報
陳繁昌：在任時已想港設「另類醫學院」 談多校政風波稱「家家有本難念的經」 美當校長更難
陳繁昌：在任時已想港設「另類醫學院」 談多校政風波稱「家家有本難念的經」 美當校長更難
「大學管治」討論 波蘭校長：乏政客支持難籌資
「大學管治」討論 波蘭校長：乏政客支持難籌資
同時檢42呼吸道病原 浸大診斷系統獲世衛推薦
同時檢42呼吸道病原 浸大診斷系統獲世衛推薦
廠商會倡北都設「深圳飛地」便北拓 可簡化進口程序註冊成內地公司 信吸港企外資
廠商會倡北都設「深圳飛地」便北拓 可簡化進口程序註冊成內地公司 信吸港企外資
稱為病人福祉泄資料 醫委前委員得直撤罪
稱為病人福祉泄資料 醫委前委員得直撤罪
反恐第二案 認被告戴口罩髮遮眉 警員否認看不清容貌
反恐第二案 認被告戴口罩髮遮眉 警員否認看不清容貌
騙380萬百分百貸款 汽車店東囚38月
騙380萬百分百貸款 汽車店東囚38月
今秋平均26.5℃創新高
今秋平均26.5℃創新高
水上樂園年蝕2億 開業3年「仍在摸索」
水上樂園年蝕2億 開業3年「仍在摸索」
聖誕旺季逢熊貓活動 李家超：一簽多行正當其時
聖誕旺季逢熊貓活動 李家超：一簽多行正當其時
撼泊路肩大貨車 密斗司機喪命
撼泊路肩大貨車 密斗司機喪命
與內地跨境直升機 黃偉綸：快有好消息
與內地跨境直升機 黃偉綸：快有好消息
國安法前開Twitter談制裁 拍板《蘋果》一人一信 黎智英認倡制裁內地貪官 稱最有效
國安法前開Twitter談制裁 拍板《蘋果》一人一信 黎智英認倡制裁內地貪官 稱最有效
「內地經濟崩潰拖垮中共認受」 稱文章純臆測 當時未悉「支爆」
「內地經濟崩潰拖垮中共認受」 稱文章純臆測 當時未悉「支爆」
警檢萬支太空油 12歲男生涉藏大麻 上月66宗毒案拘99人 檢值3700萬冰毒可卡因等
警檢萬支太空油 12歲男生涉藏大麻 上月66宗毒案拘99人 檢值3700萬冰毒可卡因等
總督察涉擅領補水 辯方：無證據案發沒執勤 控方：上級無指示參與 騙津削公眾信心
總督察涉擅領補水 辯方：無證據案發沒執勤 控方：上級無指示參與 騙津削公眾信心
鄧炳強：誘東南亞打工禁錮重現 12港人自由受限 稱國際合作營救
鄧炳強：誘東南亞打工禁錮重現 12港人自由受限 稱國際合作營救
不足8%學童活動量達世衛標準 研究指中學生遠遜小學生 學者：疫情養壞習慣
不足8%學童活動量達世衛標準 研究指中學生遠遜小學生 學者：疫情養壞習慣
人才辦下周參與兩教育展 解答來港家長查詢
人才辦下周參與兩教育展 解答來港家長查詢
海關搗兩私煙倉 檢1.2億元貨拘5男
海關搗兩私煙倉 檢1.2億元貨拘5男
灣區熱搜：港人辦灣區研學團 精製行程重交流 不止遊景點 設體育及專業界別互動環節
灣區熱搜：港人辦灣區研學團 精製行程重交流 不止遊景點 設體育及專業界別互動環節
灣區熱搜：林惠斌：宜按對象定內容
灣區熱搜：林惠斌：宜按對象定內容
【Emily】圍封惹議 「啟德之鏡」將復原貌 體育園測試期改用圍欄 議員：順民意
【Emily】圍封惹議 「啟德之鏡」將復原貌 體育園測試期改用圍欄 議員：順民意
【Emily】黃大仙簽品哲理中心 獲認證「解籤檔最多建築」
【Emily】黃大仙簽品哲理中心 獲認證「解籤檔最多建築」
【Emily】立會label國產酒款高官 議員讚價廉物美
【Emily】立會label國產酒款高官 議員讚價廉物美
【Emily】義工為梅子林添色彩 黃錦星籲復育老村
【Emily】義工為梅子林添色彩 黃錦星籲復育老村
【Emily】九龍塘站月台閘門裝畢
【Emily】九龍塘站月台閘門裝畢
【Emily】中國工藝精品展 岫岩玉德化瓷百作品
【Emily】中國工藝精品展 岫岩玉德化瓷百作品