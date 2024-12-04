歐美仍佔港商六成生意 美稅率料視有無替代品

統計處數據顯示，今年10月本港出口美國貨值錄得約256.75億元，佔​​整體出口總額3930.09億元約6.5%；同期出口歐盟的貨值為223.35億元，佔整體約5.7%。特朗普上次上台時發起貿易戰，本港出口美國總值2019及2020年均錄逾14%跌幅；2021年拜登上場，出口美國總值回升逾19%。盧金榮認為，加稅能保護當地產業，但即使產業鏈返美，能源價格及人手開支高企下，成本或轉嫁消費者，故關稅幅度視乎美國能否找到替代品。

根據世界知識產權組織，美國是全球知識產權出口最大國，前年總值錄逾1280億美元（約9984億港元）。盧金榮稱，亞洲地區在知識產權的發展較美國小，建議本港成立知識產權交易平台，相信配合日後創科發展帶來的商機。

稱東盟中產人口升 盼可「當地製當地銷」

《施政報告》向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資10億元，配合「電商易」資助範圍擴展至東盟十國。盧金榮稱，東盟是具潛力市場，當地中產人口不斷上升，除星馬泰等發展成熟國家，印尼、越南及柬埔寨消費能力亦正提高。他稱本港廠商在當地設立生產線外，亦希望發掘當地市場，做到「當地製造、當地銷售」模式，相信專項基金有助廠商拓展業務。

（經濟主力軍‧系列三）