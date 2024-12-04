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港聞二

同時檢42呼吸道病原 浸大診斷系統獲世衛推薦

【明報專訊】浸大暫任首席創新總監劉樂庭研發「自動多重診斷系統」，可一站式檢測42種呼吸道病原體。浸大稱，內地地方疾病預防控制中心開始就系統展開監測研究，目標為開發監測系統，為季節性和區域性流行病原體的最新趨勢提供警示，並對潛在的疾病爆發及早預警。

有潛力助中低收入國家

浸大昨又稱，系統在世衛出版的《2024年資源匱乏環境中創新衛生技術簡編》獲推薦，這項創新技術有潛力為低至中等收入國家的醫療體系作正面貢獻。系統早前已在本港兩間公立醫院、衛生署公共衛生檢測中心臨牀評估。

校方又說，由劉樂庭共同成立的初創公司已準備好商業化系統，並在香港和內地設生產基地。劉稱，系統可識別傳染病或非傳染病，亦適合其他非醫療用途，團隊目標是提供多重應用，並提升系統至更細體積、更快檢測和更低成本。

團隊自2015開始構思系統，現時系統毋須依賴資源充裕的實驗室、大量設備和經特別培訓的技術人員，可將平常在實驗室做的常規PCR（聚合酶連鎖反應）程序，改於系統上一體化處理。浸大稱，系統設分析機、微流體試劑盒和軟件，可在1.5小時內檢測42種呼吸道病原體，包括28種病毒、11種細菌和3種真菌，涵蓋引致新冠病毒的「嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2」。

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