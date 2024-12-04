「大學管治」討論 波蘭校長：乏政客支持難籌資

需「教育政客」 邀赴論壇

波蘭華沙大學校長Alojzy Z. Nowak（圖）說，大學不容忽視政客，強調「每一個決定都是政治決定」，大學若未獲政客支持，將難覓得資金研究及交流，「無論是公共機構抑或私人機構，資金來自某些地方，政客掌控所有決定」。他更稱，大學需要「教導政客（teach the politicians）」，並邀請他們出席大學會議，就像昨日的論壇。梅彥昌聞言亦笑說喜歡「教育政客（educate politicians）」此說。

Nowak提到，大學自由很重要，但若要百分百自由，前提是有研究資金，惟獲取資金講求外界認可，「你必須適應這情况，所以學術研究生活，並不像我們想像的那麼容易」。

百分百自由前提夠錢

法國中央理工—高等電力學院本科及研究所學位主任Franck Richecoeur說，「政治反映社會的思想」，該校將地緣政治納入工程學必修課，認為大學與社會不可割裂。

印度校長：挑戰非「多政治」 在沒法細議

印度金德爾全球大學管理學院長C. Raj Kumar說，當地人口15億，民主制度非常活躍，每個議題都有激烈討論，但現今面對的挑戰並非「太多政治」，而是人們無法細緻討論或辯論極具爭議的事情，舉例美國正面對類似問題。

另外，城大昨表示，在論壇期間跟英國薩里大學簽署合作協議，為交換生提供培訓機會，參與計劃的機構體驗工作，梅彥昌昨亦鼓勵在場院校簽署協議。