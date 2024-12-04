陳繁昌：在任時已想港設「另類醫學院」 談多校政風波稱「家家有本難念的經」 美當校長更難

明報記者 黃嘉妍

著名數學學者陳繁昌2009年起擔任科大第三任校長，在位9年，於2018年的第二個任期提早卸任，轉往沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學出任校長。

現醫學講AI 太年輕或難學

科大、理大及浸大先後表明爭辦第三間醫學院。陳繁昌昨稱，擔任科大校長時新加坡已設「另類醫學院」，他覺得香港亦應設立，但當時未打算由科大開辦。他支持本港第三間醫學院提供類似美制的「第二醫學位」，即取錄已完成首個學位的人，料更有收生彈性。他續說，首個學位新生約18歲，相比第二學位新生最少22歲，思想或「差好遠」。

陳繁昌認為，香港需訓練更多醫生，惟「醫生不是神仙」，現在講求在醫學應用人工智能（AI），但若要求10多歲年輕人修讀醫學兼AI，「很多東西要讀、很難」。他重提甫中學畢業曾獲港大醫學院取錄，惟因太年輕未定志向而放棄。

談到近年本港大學校政風波頻現，陳稱大學校長一向需兼顧眾多事務，形容「家家有本難念的經」，舉例近期很多美國大學校長受以巴衝突、學生示威活動等影響下台，稱在美當校長更難。

大學主責非政治 討論不同意見

問及本港大學自主性，陳說大學主責教學、研究及社會服務而非政治，「大學應該是中立」，是討論社會不同意見的地方，「如果大學校長或其他領導已經有一個定位，那你怎麼說呢？這個很重要」。他又說，作為校長不應只將教員視作員工，限制對方做哪類研究或教導學生的方法，「全世界沒有這樣東西，不是中學」。

盼港校提供平台 助識國際趨勢

陳繁昌寄語本港大學需與時並進，提供平台讓學生掌握國際趨勢，亦可於學分或課程提供彈性，讓學生選修各類感興趣科目。他說，若學生只着眼在港發展則過分局限，可把握優勢，聯繫大灣區及東南亞地區等合作機會。

另外，月底將卸任的中大校長段崇智昨早主持「人工智能應對生物醫學和社會挑戰」討論環節。本報記者昨問段卸任感受、會否不捨中大，他微笑稱需準備論壇，未正面回應。