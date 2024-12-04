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談企業參與發展北都 李：投資長遠必有回報

【明報專訊】85間企業代表上周五（11月29日）參與北部都會區發展簽署儀式，有商界相繼稱投資與否要「計數」。被問到政府會否幫助商界「計數」、若簽署的企業最終無投資發展有否懲罰，特首李家超昨日稱，深信北都是個非常良好的發展計劃，亦會帶來多方面收益，投資者必定會有好回報。他呼籲社會要有「長遠眼光」看每一項投資，部分北都投資項目的年期是「長一點」，「可能5年、10年、15年等」，要盡量把握機遇，有信心投資會帶來很好回報。

冀商界有新做法 助市民享投資收益

發展局上周五亦公布北都3個「片區開發」試點的規劃，本月起會開展為期3個月的市場意向調查，了解發展商對投資的意見。李家超昨出席行會前見傳媒稱，上周的北都考察及簽署儀式顯示企業家和投資者對北都的支持和信心。他說，過程中希望有創新做法，令市民可分享當中的投資回報；當局在推動整個計劃時會多聽意見，看看社會如何共享北都帶來的繁盛和收益。

貿發局與環球香港商業協會聯盟昨起一連兩日在灣仔會展舉行「香港論壇」。出席的北部都會區統籌辦主任丘卓恒認為，多間企業簽署意向書，如同對北都投下信任票，反映市場強烈興趣和投資意向；包括規劃及建造業在內，多個行業可受惠於北都發展。

政府期望本港日後做到「南金融、北創科」格局，丘卓恒說已確保發展項目有足夠土地作中游和下游創科活動，舉例樣品測試及生產等步驟；未來10年北都會展開大量規劃、諮詢及建設相關工作，需各個產業參與，最近亦放寬對海外承建商及建築公司的限制，期望鼓勵投資。

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