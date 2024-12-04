不逾50公頃 新例下免做環評

【明報專訊】政府在粉嶺高爾夫球場環評報告司法覆核案敗訴，環境諮詢委員會前委員文志森稱，政府若上訴，難評估需時多久；至於項目倡議人即土木工程拓展署，若就其提供的補充資料重新諮詢公眾，如一切順利，估計最快需時半年，最後要提交環諮會審議，獲通過才可重新獲發動工許可證，意味最快明年下半年才有望動工，較政府原先預計2024年為遲。
文志森指出，經精簡的環評條例去年中生效，目前50公頃以下工程項目毋須環評，若政府修訂粉嶺高球場建屋項目，例如縮減規模或調整佈局，當作新項目推展，理論上毋須再做環評。
環諮前委員：倘重新諮詢最少半年
法官高浩文前日裁定粉嶺高球場發展的環評報告不符相關規定，例如土拓署的補充資料或會影響環評結論，政府須交公眾審查，再由環諮會考慮。文志森說，過去環諮會審議具爭議項目如龍尾泳灘時，環保署亦會要求項目倡議人補做生態調查，但沒規定須再諮詢公眾，認為環保署或可就此理據上訴。
翻查資料，土拓署2022年8月首次向環諮會闖關，會方對報告「暫緩決定」，並要求署方需補做7個月生態調查。土拓署去年5月再向環諮會闖關，提交8項附加資料，包括額外雀鳥及飛蛾調查、制定樹木補償及管理計劃、擬建房屋詳細佈局圖、水文影響分析等。文志森認為政府就額外資料重新諮詢公眾，雖然需時半年以上，但變數較低，獲批機會較大，但大前提是政府是否仍堅持在高球場建屋。