高球場案敗訴 李：對10年公屋供應無大礙

稱影響用地建屋量密度 正研上訴否

李家超昨出席行政會議前，被問到政府是否仍希望在粉嶺高球場建屋。他說，粉嶺高球場建屋是本屆政府上任前已做的決定，到現在法庭推翻環保署長的決定，並要就環評重新諮詢，有關改變對該項目可建公屋數量、密度和完工時間相信有很大影響，政府需全面研究及評估。

李說，單一項目改變並不影響香港整體公屋供應，政府已有足夠土地興建未來10年所需的30.8萬個公屋單位，公屋供應量料超過此數目，形容粉嶺高球場項目的供應改變，對10年公屋供應「不會有大影響」；不過政府仍要詳細分析，才可決定下一步行動。

測量師稱市况不利續推 招國偉盼勿放棄

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江說，上屆政府原提出在粉嶺高球會約9.5公頃用地興建1.2萬伙公營房屋，密度甚高，現時社會情况有變，包括北都規模較原來大，政府亦增加資助房屋供應比例，都令整體公營房屋供應上升，加上現時經濟環境欠佳，市民上樓意欲不及數年前，未知道政府是否仍堅持要在高球場建屋。

公屋聯會總幹事招國偉估計，政府不論重新諮詢抑或上訴，粉嶺高球場項目最終可供應的公營房屋單位亦難於5年內供應。他說近年多了過渡房屋及簡約公屋，粉嶺高球場用地供應公屋已不再迫切。他說過去用了相當長時間作相關規劃，2018年「土地大辯論」諮詢時，相對較多市民認為高球場可建公屋，若政府最終放棄，會感到可惜。