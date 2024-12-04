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高球場案敗訴 李：對10年公屋供應無大礙

【明報專訊】高等法院前日裁定香港哥爾夫球會就粉嶺高球場環評報告的司法覆核大部分勝訴，政府須就環評報告重新諮詢公眾。特首李家超昨日稱政府正研究是否上訴，初步評估粉嶺高球場單一項目對公屋供應會有改變，但政府已覓足夠土地建屋，「對於香港整體公屋未來10年供應目標不會有大影響」，政府要全面考慮法律、單一項目以至對整體公屋供應3方面的問題，才可決定下一步。

稱影響用地建屋量密度 正研上訴否

李家超昨出席行政會議前，被問到政府是否仍希望在粉嶺高球場建屋。他說，粉嶺高球場建屋是本屆政府上任前已做的決定，到現在法庭推翻環保署長的決定，並要就環評重新諮詢，有關改變對該項目可建公屋數量、密度和完工時間相信有很大影響，政府需全面研究及評估。

李說，單一項目改變並不影響香港整體公屋供應，政府已有足夠土地興建未來10年所需的30.8萬個公屋單位，公屋供應量料超過此數目，形容粉嶺高球場項目的供應改變，對10年公屋供應「不會有大影響」；不過政府仍要詳細分析，才可決定下一步行動。

測量師稱市况不利續推 招國偉盼勿放棄

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江說，上屆政府原提出在粉嶺高球會約9.5公頃用地興建1.2萬伙公營房屋，密度甚高，現時社會情况有變，包括北都規模較原來大，政府亦增加資助房屋供應比例，都令整體公營房屋供應上升，加上現時經濟環境欠佳，市民上樓意欲不及數年前，未知道政府是否仍堅持要在高球場建屋。

公屋聯會總幹事招國偉估計，政府不論重新諮詢抑或上訴，粉嶺高球場項目最終可供應的公營房屋單位亦難於5年內供應。他說近年多了過渡房屋及簡約公屋，粉嶺高球場用地供應公屋已不再迫切。他說過去用了相當長時間作相關規劃，2018年「土地大辯論」諮詢時，相對較多市民認為高球場可建公屋，若政府最終放棄，會感到可惜。

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