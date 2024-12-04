港大社區藥房首採醫院規格 「坐標執藥」增保障

公院自費藥價較低 可代購舊廠藥

港大社區藥房現由兩名藥劑師駐場，不時有藥劑學生兼職、實習或上課。該藥房設兩個獨立諮詢室，胡心怡說，藥劑師可在諮詢室讀取市民「醫健通」電子病歷，直接查詢藥單並給予建議。她稱除小病諮詢外，部分瑪麗醫院病人會前來以較相宜價錢購買醫管局自費藥物；有時醫管局某些藥物換藥廠，曾有家長因覺舊廠藥效果更好，卻在社區遍尋不果，最終經該藥房向舊廠訂購。

胡亦提到，不少患「主婦手」的中年婦女會來求助，尋找醫生以外更便捷的求醫途徑，藥劑師會建議購買含尿素的潤膚膏，避免惡化而需醫生治療。

港大社區藥房配藥區主要放置長期和偶發病藥，胡心怡說類似藥物會分開擺放，再按使用需求等分類。她稱該藥房是全港首間社區藥房跟從醫院藥房規格，採用坐標編號標籤藥物，藥劑師會按編號執藥，以免因藥物包裝、名稱或劑量相似而出錯；藥房另設藥倉，以配合未來社區藥房和聯繫家庭醫生等發展需要。

港大藥劑學生從二年級起須每周到實際藥房學習或實習，以往須到連鎖藥房、其他非牟利社區藥房或醫院，現可選到港大社區藥房。港大藥理及藥劑學系三年級學生周祐本說，該藥房採用較多創新理念，日後在其他藥房工作可實踐。他說坊間藥房會因法例管制而怕麻煩，較少買精神科藥物，港大社區藥房則會引入，讓學生接觸和學習處理這類藥物。

涵精神科藥 將研過度活躍藥物效用

港大社區藥房另一目的是展開藥物管理相關研究。港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基舉例說，將試驗不同過度活躍（ADHD）藥物效用，透過該藥房採購和分發藥物；另會與不同專科針對腦癇症、心衰竭等藥物，研究如何監督病人在社區用藥，研究結果會供政府參考，以助制定政策。