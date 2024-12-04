政府研機制容社區藥房醫生互轉介 配合基層醫療發展 擬經醫健通聯繫

社區藥房計劃本月諮詢 擬明年發指引

政府將於2026年底推出社區藥房計劃，目標每區5至6間。醫衛局回覆稱，計劃將讓接受政府資助服務的病人，以可負擔費用在社區買藥及接受專業藥劑服務，將安排較頻密藥物配發，確保劑量準確，並提供藥物諮詢及輔導、藥物整合及藥物安全信息等。局方稱正規劃服務模式、藥物供應及開發資訊系統，預計今年底做市場諮詢，另正制訂社區藥房指引，暫定明年公布。

港大社區藥房提供藥物諮詢及配藥等服務（見另稿），目標自負盈虧。黃志基說，社區藥房可助病人管理不同專科藥物，有需要時可建議整合或修改藥單。他稱外國藥劑師可直接致電醫生改藥單，本港現須病人聯繫醫生修改，長遠盼藥劑師經醫健通與家庭醫生或公院醫生溝通。

港大社區藥房會提供偶發疾病諮詢，黃形容「不是要將醫生的病人拿走」，而是加強病人自我管理；以傷風感冒為例，藥劑師問診會參考海外「紅綠燈」方式，如病人只流鼻水、無發燒可開「綠燈」，由藥劑師建議用收鼻水藥；「黃燈」是輕微發燒、周身骨痛，可先服退燒藥並提醒病人再不退燒便須求醫；持續發燒便亮「紅燈」，須立即找醫生。

學者：藥劑師諮詢加強病人自理 非搶客

黃稱本港現未做到「一人一家庭醫生」，藥劑師轉介後難保病人獲適切跟進，遑論轉介至醫管局專科，而基層醫療署將設立有關轉介制度。他說目前市民若在港大社區藥房檢查發現高血壓，會獲轉介至家庭醫生或地區康健中心加入慢病共治計劃，未來會逐步建立機制。

醫生稱需設社區網絡系統後台 落實需時

林永和稱，正構思透過醫健通聯繫家庭醫生和社區藥房，當藥劑師須轉介病人，醫健通會通知其家庭醫生，甚至直接預約。他說轉介制度是雙向，如醫生須處方心血管藥等較少病人使用的藥物，未來可轉介病人到社區藥房覆配，或可降低藥費，並善用醫療資源。他說現需設社區服務網絡和醫健通系統後台等，料需時落實轉介制度。

英國准社區藥房免醫生診斷直接開藥，被問本港應否跟從，黃志基說英國較早發展社區藥房，民眾醫療由國民保健服務（NHS）承擔，政府須善用資源，讓醫生集中診治重病；本港基層醫療仍處起步，現首要聯繫社區醫療專業共同照顧病人。

政府日後將只准《基層醫療指南》下的醫護參與政府資助項目。黃透露港大現設基層醫療藥劑文憑，藥劑師須持文憑才可加入指南，已有不少連鎖藥房或非牟利社區藥房的藥劑師修讀。醫衛局稱，各分支指南詳情將於明年分階段公布，加入指南會是日後藥劑師參與社區藥房計劃的條件之一。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676