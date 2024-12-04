政府研機制容社區藥房醫生互轉介 配合基層醫療發展 擬經醫健通聯繫

【明報專訊】社區藥房是政府發展基層醫療重要一環。香港大學醫學院上月中成立「香港大學社區藥房」，身兼政府基層醫療委員會成員的港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基稱，港大社區藥房提供傷風感冒等小病諮詢，藥劑師能分辨病人需否醫生跟進，惟本港現無藥劑師與醫生互相轉介制度，「我們可以寫（轉介）信給病人，但之後很難跟進」，透露政府正研設有關制度。同為基層醫療委員會成員的家庭醫生林永和稱，正構思透過醫健通聯繫家庭醫生和社區藥房。
社區藥房計劃本月諮詢 擬明年發指引
政府將於2026年底推出社區藥房計劃，目標每區5至6間。醫衛局回覆稱，計劃將讓接受政府資助服務的病人，以可負擔費用在社區買藥及接受專業藥劑服務，將安排較頻密藥物配發，確保劑量準確，並提供藥物諮詢及輔導、藥物整合及藥物安全信息等。局方稱正規劃服務模式、藥物供應及開發資訊系統，預計今年底做市場諮詢，另正制訂社區藥房指引，暫定明年公布。
港大社區藥房提供藥物諮詢及配藥等服務（見另稿），目標自負盈虧。黃志基說，社區藥房可助病人管理不同專科藥物，有需要時可建議整合或修改藥單。他稱外國藥劑師可直接致電醫生改藥單，本港現須病人聯繫醫生修改，長遠盼藥劑師經醫健通與家庭醫生或公院醫生溝通。
港大社區藥房會提供偶發疾病諮詢，黃形容「不是要將醫生的病人拿走」，而是加強病人自我管理；以傷風感冒為例，藥劑師問診會參考海外「紅綠燈」方式，如病人只流鼻水、無發燒可開「綠燈」，由藥劑師建議用收鼻水藥；「黃燈」是輕微發燒、周身骨痛，可先服退燒藥並提醒病人再不退燒便須求醫；持續發燒便亮「紅燈」，須立即找醫生。
學者：藥劑師諮詢加強病人自理 非搶客
黃稱本港現未做到「一人一家庭醫生」，藥劑師轉介後難保病人獲適切跟進，遑論轉介至醫管局專科，而基層醫療署將設立有關轉介制度。他說目前市民若在港大社區藥房檢查發現高血壓，會獲轉介至家庭醫生或地區康健中心加入慢病共治計劃，未來會逐步建立機制。
醫生稱需設社區網絡系統後台 落實需時
林永和稱，正構思透過醫健通聯繫家庭醫生和社區藥房，當藥劑師須轉介病人，醫健通會通知其家庭醫生，甚至直接預約。他說轉介制度是雙向，如醫生須處方心血管藥等較少病人使用的藥物，未來可轉介病人到社區藥房覆配，或可降低藥費，並善用醫療資源。他說現需設社區服務網絡和醫健通系統後台等，料需時落實轉介制度。
英國准社區藥房免醫生診斷直接開藥，被問本港應否跟從，黃志基說英國較早發展社區藥房，民眾醫療由國民保健服務（NHS）承擔，政府須善用資源，讓醫生集中診治重病；本港基層醫療仍處起步，現首要聯繫社區醫療專業共同照顧病人。
政府日後將只准《基層醫療指南》下的醫護參與政府資助項目。黃透露港大現設基層醫療藥劑文憑，藥劑師須持文憑才可加入指南，已有不少連鎖藥房或非牟利社區藥房的藥劑師修讀。醫衛局稱，各分支指南詳情將於明年分階段公布，加入指南會是日後藥劑師參與社區藥房計劃的條件之一。
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