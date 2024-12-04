【Emily】圍封惹議 「啟德之鏡」將復原貌 體育園測試期改用圍欄 議員：順民意

體育園本周末兩日測試演練

楊永杰話歡迎政府嘅新安排，指當局圍封景點後居民反響大，政府知道後迅速修正，都算係民生事務上順應民意嘅表現。Emily就事件一直追問康文署，署方噚日回覆，話啟德車站廣場係體育園主要通道，為配合體育園人群管理演練，因應安全角度考量，喺廣場一啲靠近通道嘅水景位置以試驗性質放置花槽，以防有人誤入水池發生意外。康文署話，「備悉市民意見，並已檢視情况，將進一步完善現有安排。」

講開體育園，當局近期已喺啟德站出告示預告未來一兩周測試嘅「節目表」，籲居民出入時留意人流管制措施，包括周六（7日）下午啟德體藝館有球賽，周日（8日）黃昏喺體藝館及青年運動場有測試演練，下周六（14日）喺青年運動場再有一場體育賽事。