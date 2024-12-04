灣區熱搜：林惠斌：宜按對象定內容

他說，對於小學生，除了可安排有關文化行程，亦可增加一些娛樂元素，「是否可增加一些非遺內容，帶學生們學舞龍舞獅，又或參加非遺工作坊，親手製作，置身其中就會更加容易了解當中文化，手工品還可以帶回香港作為紀念」。

稱一團20至30人溝通較有效

林惠斌認為研學團人數不宜太多，「我發覺比較有效的溝通討論，一般是在大概20至30人，人少大家就會比較輕鬆，願意將他們的想法表達出來」。他也指出，交流一定要持續，「初次或較少參加研學團的同學，可以先眼看耳聽，廣泛了解每個城市，若參加過幾次，就較有把握做深入的溝通交流」。他舉例，教育局的姊妹學校計劃為兩地學校提供一個交流平台，姊妹學校之間可以增加合作，形成持續的交往，「例如鼓勵姊妹校學生每3個月見面一次，不僅能更加了解彼此興趣習慣，建立朋友關係，亦令大家會對交流有一種期盼」。