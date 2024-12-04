灣區熱搜：港人辦灣區研學團 精製行程重交流 不止遊景點 設體育及專業界別互動環節

明報記者 司徒聰穎

劉子健的父親在香港經營旅行社超過30年，「家規」下劉子健（圖）18歲已考了領隊牌。2015年，「粵港澳大灣區」概念首次在國家文件提出，逐漸得到社會關注，「當時舉辦過一些內地研學交流團，發覺這個板塊的發展不錯」。不過疫情3年兩地封關，相關業務只能暫停，到去年恢復通關，劉子健遂成立「廣東理想假期國際旅行社」，再次展開粵港澳研學交流團業務。

多產品展示 參訪科企受歡迎

「參團的以大學、中學生或青年機構比較多，我們會根據他們的交流主題定製行程，對接內地不同企業或機構。若是主題偏向文化類，就會安排到一些創意產業園、文化景點等；若偏向創業類，就安排去港澳創業基地交流，以及邀請在內地創業的港青分享經驗。同時會安排參訪企業或院校，例如億航無人機、小鵬汽車，或者vivo、OPPO等國產手機品牌的工廠參觀，讓大家認識到國家的強大。」劉子健指出，通常科技類企業較受學生歡迎，因為比較多產品展示，「例如無人機表演，多部無人機在空中整齊的擺出圖案」。

訂難自赴行程 最長籌備3月

不過安排行程並不容易，籌備一個團最長需要3個月，「有時候想去的地方不是那麼容易安排，需要預先申請，以及要提前向政府、企業或機構出公函對接。有時候臨近出發，可能對方突然有事取消，就要立刻轉其他目的地，所以我們每次都要準備好後備之選」。劉子健又稱，學生過去和家人旅行時或已參觀過博物館等較著名景點，因此會安排一些他們平時或難自行到訪的行程，例如不同機構、企業等，既有新鮮感，亦能從更多角度認識國家。

港青訪內地消防 球賽切磋求精

「上個月我們辦了一場三日兩夜的體育交流團，效果就很好。」劉子健表示，該團30多名香港青少年籃球愛好者獲安排參觀容桂職業消防隊體驗館，除了觀看消防演示，體驗如何穿戴消防衣，以及在封閉示範室模擬煙霧下逃生，還安排消防員和他們打了一場籃球賽，「透過實際比賽切磋，讓香港青年見識到消防員的體能強大，回港後會更精益求精去訓練」。此外透過比賽互動，大家自然而然會變熟絡，之後再安排一起吃飯，彼此更願意聊天了解，對港青受益更大。

在劉子健看來，交流團最主要目的是交流，而不是單純參觀，「我們除了安排體育交流，亦有專業的行業交流，譬如會計、餐飲、法律交流，餐飲業可以安排他們去參觀預製菜廠，找企業負責人跟我們介紹企業發展等」。

對於未來發展，劉子健表示，希望能夠在內地開設更多分社，不限於大灣區，譬如北京、上海等主要城市，將交流研學業務發展到全國。