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港聞

港聞二

塌升降台奪命 修樹工認不知負重量

【明報專訊】康文署女技工3年前在西環修葺樹木時，隨吊臂折斷的升降台墮下身亡，死因庭昨日重新展開研訊。事發時同在升降台上、同告受傷的男技工作供時確認上司曾提及工作安全風險，例如要注意修剪的樹木不應過重，承認自己不知樹木實際重量，只是估算出來，他亦不知升降台可負重多少。

上司曾籲勿過重 樹木重量靠估

事主曾賽茹（終年55歲）於2021年8月18日剪樹時連同升降台墮下身亡。研訊不設陪審團，康文署及機電署列作有利害關係方；事主丈夫和兩名兒子有出席，無律師代表。研訊今年4月曾開展，因事主家屬擬聘請律師，死因裁判官林希維遂將案押後至昨日重新研訊，並重召所有證人。據悉家屬申請法援被拒，事主長子劉鎧華向本報稱衡量經濟狀况後決定自行代表。

劉鎧華作供時確認母親從內地來港定居，有運動如遠足等習慣。與事主同屬港島西樹木組的男技工陳晚敬作供確認，事發當日早上與事主戴上頭盔、護目鏡等裝備及扣妥安全帶後，登上工程車升降台修剪樹木，升降台離地6至8米。陳稱事主站在升降台左側，負責鋸樹和控制升降台，並會將鋸斷的樹枝交給右側的他，由他拋落地面。

離地逾6米 吊臂突折斷

升降台其後突然下墜，劉感覺撞擊力很大，胸口劇痛、呼吸困難，並看到事主下半身在升降台，上半身則不在升降台範圍。陳用手向隨後到場的救護員示意自己有意識，他6條肋骨斷裂，入院後方知事主不治。陳作供期間，事主丈夫兩度打斷，激動稱陳給假口供，林官遂請事主丈夫離庭。

技工蕭祖沛稱，當日早上約9時半，升降台吊臂突然彎曲並發出撞擊巨響，同事呼喚事主和陳，僅陳有回應，同事從附近店舖借來木梯爬上升降台。高級技工蔡文雄稱，事發後他與同事嘗試扶事主和陳返回地面不果，需待消防到場剪斷安全帶。研訊今續。

【案件編號：CCDI 716/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 工業意外 修樹 西營盤 康樂及文化事務署

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