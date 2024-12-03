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港聞

港聞二

留醫男伊院墮斃裁意外 陪審促檢視精神病轉介

【明報專訊】患思覺失調的26歲男子3年前飲漂白水後被送往伊利沙伯醫院，其後倒臥醫院大樓對開馬路，搶救後不治，死因庭就事件展開研訊。5人陪審團昨日退庭商議約一小時，一致裁定事主死於意外。陪審團建議伊院慎重處理精神病人的個案及流程，特別是有自殺風險病人之緊急處理程序，並作適當轉介；另醫管局亦應檢視處理個案時間，不應限於以工作天計算。

明報記者

事主李卓文（終年26歲）為水務署測量員，2021年8月13日被送入伊利沙伯醫院，留院兩日後離世，陪審團裁定他同年8月15日晚上約10時50分在伊院從高處墮下，多處受傷。陪審團建議伊院為醫護人員提供合適培訓，例如精神病人的風險評估及緊急處理措施、病人入院和藥物使用程序；另建議院方檢視醫護人手安排，加強病房出入口門窗開關指引及安全措施。

伊院：已增培訓 窗戶上鎖

伊院發言人表示尊重裁決，會詳細研究及跟進相關建議，向病人家屬致以最深切慰問。院方表示事發後已實行一系列措施，包括為在非精神科病房工作的醫護人員，提供對精神科病人作風險評估及緊急應對處理措施的培訓等。同時，病房均設門禁系統，窗戶亦設安全裝置並上鎖，保安員會定期巡查大樓，工程部門會加強定期巡查病房及洗滌房窗戶。

官：家屬不認為有自殺念頭

死因裁判官周至偉總結證供稱，事主2015年起患思覺失調，需定期覆診及服藥，2021年6月最後一次覆診。同年8月12日，事主與女友爭執後飲漂白水，翌日凌晨送往伊院，伊院外科團隊13日上午早上去信九龍醫院精神科，冀轉介事主做評估。15日晚上事主從病房跑出，鼻胃喉、心電圖連接線等散落，病房盡頭洗滌房窗戶微開，不見事主蹤影，其後他被發現倒臥醫院外馬路，搶救後於11時40分證實死亡。法醫認為事主死因為多處受傷，警方推論事主打算離開病房，從窗戶爬出，再墮下地面。周官提到家屬一方不認為事主有自殺念頭，他住院時曾與家人談及出院安排，護士亦稱開助眠藥時事主表現正常。

周官稱研訊中無證據顯示事主墮樓時有第三者在場，不知他如何墮下，其死亡結論指向自殺或意外；若陪審團認為證據未能揭示死因，則應裁定死因存疑。

【案件編號：CCDI 15/22】

（死因研訊）

相關字詞﹕死於意外 死因研訊 高處墮下 伊利沙伯醫院

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