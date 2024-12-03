【Emily】稱基層醫療顧草根 謝偉俊質疑忽視中產 官員解釋：係注重預防嘅基礎醫療

立法會研究人口政策和措施小組委員會噚日討論點樣透過基層醫療應對人口老化，最後一個發言嘅謝偉俊話，醫管局照顧基層市民健康已經唔錯，質疑政府點樣改善都係小修小補，改唔到大方向。佢仲質疑政府睇唔到社會大問題，花好多錢落去醫療券、地區康健中心「好似好巴閉」咁，「我哋浪費幾多錢搞啲無謂盛事」，但其實好濕碎，希望政府制定政策更到肉到位。

謝偉俊講完後，醫衛局副秘書長李力綱回應時澄清，基層醫療唔係針對弱勢社群，而是注重預防嘅基礎醫療，同意的確容易令人誤解，強調政府絕無忽略中產，例如慢病共治、醫療券、社區藥房等措施都可令中產受惠。佢話未來會加強宣傳教育，推廣預設照顧計劃等晚期照顧。