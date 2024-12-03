紅磡家維邨外牆墜石屎 擊傷兩人

昨早10時許，一幅約20厘米乘30厘米紙皮石連同石屎從外牆剝落，墜至家維邨對開的馬頭圍道，砸中兩名男子。八旬姓張男子報稱手痛，51歲同姓男子傷及手、額頭及肩膊，救援人員接報到場替傷者初步包紮，由救護車將他們送院。

消息稱，家廉樓16樓花槽邊的紙皮石剝落，墜至巴士站，石屎擊中巴士站上蓋的瓦片，碎石及瓦片散落地面。其間兩男一女在巴士站候車，當中兩男子被砸中受傷。現場所見，巴士站旁行人路及行車路左一線遺下石屎碎片，警方圍封受影響範圍。九巴、房協及屋宇署到場了解。

屋宇署：整體結構無明顯危險

屋宇署回覆查詢稱，經視察後，發現大廈16樓外牆花槽有一幅約0.2米乘0.3米的紙皮石連批盪剝落，檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，相關位置沒其他鬆脫情况，對開行人路已解封，已要求該屋苑物管公司安排做外牆勘察及維修等跟進。九巴發言人表示，巴士站上蓋有兩塊瓦片損毁，經評估沒即時危險，已重開車站，並安排維修。