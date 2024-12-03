陳虹秀否認暴動 爭議大聲公叫喊情節　

被告陳虹秀（案發時45歲）否認一項暴動罪。同案另3人為賴姵岐、鍾嘉能及龔梓舜原本獲判無罪，上訴庭下令重審後3人選擇認罪，目前還押候判。

原審法官沈小民已離任，案件現由暫委法官鍾明新審理，控方亦由另一名主控大律師葉志康代表；陳繼續由原審時聘用的資深大律師潘熙代表。控辯雙方將爭議陳於案發時使用擴音器向警方叫喊的情節，辯方認為部分叫喊聲非陳發出。

控辯雙方承認事實提及，陳自2004年起為註冊社工。控方開案陳辭指，2019年8月31日大批穿黑衫黑褲的示威者自下午5時集結軒尼詩道東西行線，堵路、照射雷射光、焚燒巨型路障、投擲汽油彈等，事態由非法集結演變成暴動。警方晚上7時許起推進並發射胡椒噴劑和顏色水，沿途截停集結者。

控方指被告喊「要夠時間畀市民撤離」

陳於晚上8時許在軒尼詩道及馬師道交界被捕，當時身穿一件印有「我哋係社工守護公義」黑衣、頸掛空氣過濾器口罩，揹一部戶外擴音器，並身處集結人群中。控方指陳於被捕前約20分鐘內，持咪及擴音器向警方叫喊，包括「呢個係市民發出嘅警告，請你唔好開槍。你唔可以開布袋彈」、「因為大量市民係人群當中，有老人家，有小朋友，有師奶，有街坊，你哋今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺，你係需要給予足夠時間畀市民撤離」等。

【案件編號：DCCC 12/20】

（反修例風暴）