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港聞

港聞二

離岸公司轉讓陳梓華 黎：小事一樁

【明報專訊】辯方昨早續就「從犯證人」陳梓華與黎智英及其助手Mark Simon之間的資金來往提問，其間黎承認於2019年10月向陳梓華贊助14萬元舉辦「報紙展」。另外，法官至少兩度問及，黎為何在2020年初向陳轉讓離岸公司，黎智英稱這是小事一樁，當時只想協助對方。

據辯方展示的銀行月結單，2019年10月11日陳梓華的戶口收到一筆14.4萬元的支票存款。黎智英供稱，該筆款項是供陳梓華舉辦「報紙展」，他當時只負責在轉帳文件簽名，相信向陳匯款是Mark Simon的主意。

稱助陳無不尋常 盼陳平息社運暴力

至於2020年1月向陳梓華轉讓離岸公司「LACOCK」一事，黎稱當時陳向Mark Simon抱怨未能開立銀行戶口做生意，因此Simon向陳轉讓公司。法官李運騰關注黎智英同意把公司轉讓的原因，又問陳的生意是否跟黎有關；黎回應稱，「我們不關心他（陳）的生意」，只希望幫助他。

李官追問，既然陳的生意與黎無關，為何黎會幫助陳？黎再次表明只想協助陳，事情「無任何不尋常之處」；黎同時提到，希望透過陳平息社運出現的暴力，但這跟轉讓公司不相關。

另外，辯方展示的支票提到，黎智英控制的「力高顧問」公司在2020年初向陳梓華支付80,273元。黎稱支票上的簽名不屬於他，「我從沒參與其中」，並說該筆款項並非對陳的獎勵，「我們沒有什麼值得獎勵他的」。

（黎智英案）

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