黎智英：國安法後 覺國際支持重要 官關注核武比喻美用「道德權威」與華戰鬥

辯方昨早主要圍繞黎智英的Twitter（現稱X）帖文（見表）提問。根據辯方展示的資料，2020年6月13日，黎在Twitter分享《華爾街日報》的報道〈全球立法者聯盟面臨對抗中國的挑戰〉，並在帖文標籤「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）。

指部分Twitter帖文徒弟撰寫

不識IPAC 發文前「可能無我批准」

黎智英供稱，他的部分Twitter帖文由「徒弟」李兆富撰寫及發表，而上述帖文發布前，他尚未知悉IPAC存在，相信對方發文前「可能無尋求我批准」。法官杜麗冰質疑，既然上文發表時黎智英沒聽過IPAC，李兆富便不會知道黎是否希望其Twitter談及IPAC，認為李發帖前無尋求批准「並不合理」。黎重申，他相信李兆富可勝任管理Twitter的工作，自言信任對方。

黎智英就個人Twitter作供期間，另一法官李運騰問及，《港區國安法》實施後，黎是否覺得「國際支持」重要，並對國際如何回應《國安法》感興趣？黎同意。

辯方問國際支持何意 稱盼獲支持保港自由

之後辯方大律師關文渭問到，黎智英所指的「國際支持」是什麼？黎稱希望「國際支持」確保香港自由不被侵蝕，稱當時「我們都感到絕望……任何支持都是好的」。

辯方完成就黎智英的Twitter帖文發問後，開始就黎於《國安法》實施前發表的媒體文章和言論提問，冀向法庭顯示黎的意圖。據辯方展示的資料，黎於2019年7月出席「保衛民主基金會」活動，其間談到中國和美國發生冷戰，並着美國人「運用你的道德權威在戰爭取勝，因為他們什麼都沒有……就好像不帶任何武器上戰場，而你卻擁有核武。你可在一分鐘內終結他們」。

就着上述言論，黎智英解釋，「道德權威」為西方的武器，希望美國運用「道德權威」跟中國戰鬥，又提到公義、公正和公平等中國缺乏的特質構成「道德權威」。

曾言一分鐘終結中國 稱說得太誇

之後法官杜麗冰問及，為何黎在智庫發言時稱《道德權威》可在一分鐘內「終結」中國？黎稱當時是以誇張手法表達「道德權威」的效果，「可能我說得太誇張了」。另一法官李素蘭關注，黎為何將「道德權威」比喻為核武？黎稱，若他以其他武器作比喻，相信法官也會問同樣的問題。

台節目笑稱盼中情局「影響我們」

主動提及因當時謠言示威者受煽動上街

另外，庭上提到，2020年5月，黎智英出席台灣節目《鄉民來衝康》時，笑說希望美國中央情報局（CIA）、美國和英國等「影響我們」，又稱「外國的勢力是現在我們非常需要」。對於為何希望中情局提供協助，黎表示，當時有謠言稱中情局叫人上街示威，因此才在回應主持提問時提及中情局，強調可「保證」美國無影響本港示威。黎又解釋，他當時希望外國透過譴責中國等方式提供支持。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）