投資署協助來港企業增五成 料創逾6600職位 被問特朗普上任影響 助理署長：申入RCEP增港優勢

按行業分類，「創新及科技行業」及「財經及金融事務、金融科技及可持續發展行業」分別佔來港企業逾兩成（見表）。本港復常步伐不似預期，消費市道疲弱，劉智元表示，近幾年地緣政治令經濟較不明朗，企業較審慎，但企業來港不僅考慮消費市場，仍有許多因素，包括人才、法律及稅務制度，以及大灣區和一帶一路等策略。他說，海外企業來港有助拓展大灣區和內地市場，或以香港作地區總部，管理亞太區市場，內地企業則藉本港做「跳板」走出去，利用香港作國際總部管理全球業務。

「高增值供應鏈服務」為吸內企落户

近半在港開設或擴展業務的企業主要來自內地，特朗普上屆在任時曾推出多項針對本港的貿易措施，包括移除特殊待遇等。對於來港美國企業仍佔約一成、排第二，是否代表部分外資對與本港合作的擔憂減少，劉提到，即使拜登上場後仍維持關稅，本港外來直接投資曾有短暫影響，但其後逐步回升，相信企業「為不確定性做好準備」，各地政府和企業亦推出措施「駕馭波濤（ride in the wave）」。

《施政報告》提出投資推廣署及貿發局將建立「高增值的供應鏈服務」機制。劉表示，在全球貿易格局下，很多內地企業以海外生產力建構供應鏈，故需跨國供應鏈管理，上述機制正為吸引內地企業來港而設，相關部門正討論細節，相信會盡快公布。他認為內地企業在海外建構供應鏈，涉及交易「資金流」及與貨運物流相關「信息流」，本港兩方面均有優勢。

面對鄰近地區競爭，劉認為本港仍具構建「跨國供應鏈管理中心」優勢，落戶本港的企業主力處理資金及資訊，但交易的貨物不一定經本港進出口、可在全球任何地方流動，令企業可在這些增值部分受惠，為香港找到不同定位。

引述署長稱部分駐星企業「懷念港」

「新資本投資者入境計劃」今年初重推，《施政報告》進一步調整，容許投資5000萬元或以上住宅物業，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。截至11月15日，計劃接獲逾670宗申請，預計為本港帶來逾200億元投資；目前逾600宗申請已獲核實，另140宗申請已符投資規定。劉認為，措施調整為投資者提供更多靈活性，促進更多企業或人才來港。

坊間認為本港疫後發展稍遜新加坡，劉智元稱，可能本港通關時間較新加坡遲，導致部分企業將總部移至當地；上月投資推廣署長劉凱旋訪星後，引述部分企業稱「開始懷念香港」，甚至已經或計劃重返本港。劉認為星港兩地各有優勢，提到今年首10個月有23間星企來港，若當地企業計劃拓展內地市場，可能先來港設據點建構品牌形象；加上星港兩地同時沿用普通法制，亦有助當地企業逐步把交易延伸內地。

明報記者 施晉宇