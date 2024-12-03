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港聞

港聞二

推ESG約章助實踐 幫中小企「走出去」

【明報專訊】近年全球對「環境、社會、公司管治」（ESG）可持續管治的關注漸增，香港中小型企業聯合會2021年底推出約章，協助中小企把相關管治元素融入營運架構及管治機制，並聘用第三方會計師免費為中小企審核執行成效，至今約43間中小企符合約章要求。會長郭志華形容，符合相關要求猶如「進階平台」，協助本地企業「走出去」；當歐盟推出相關指令後，不少本港中小企亦不敢怠慢，透過認證增加與海外企業合作的機會。

製「點心紙」 免費審核

因應中小企缺乏資源實踐相關標準，郭志華稱，聯合會會按港交所《環境、社會及管治報告指引》製作猶如「點心紙」的清單，方便中小企理解及執行；並聘用會計師，免費為其執行成效做第三方審核。他表示，符合「環境」可持續管治較困難，但不少本地中小企「肯花心思做事」，舉例有生產背包的企業採用沙灘撿回的膠樽製作膠粒，作為生產背包原料；亦有企業回收舊家具等「廢木」，再重新製成木板。

被問到經濟前景不明朗、改變營運架構及管治機制會否增加成本，郭志華指出，本地企業與海外企業合作，長遠都要符合相關認證才能增加合作機會。為吸引本地企業參與約章，聯合會與本地大企業商討，於供應名冊採納符合相關標準的中小企，「不一定會中標，但他們（中小企）有更多機會投標」。

歐盟今年中實施《企業可持續性盡職調查指令》，成員國要在2026年7月前將指令在當地立法，2027年7月起的3至5年內按不同企業規模分階段落實。《指令》要求指明公司檢視自身、子公司及業務伙伴營運對人權及環境的負面影響，再根據嚴重性及可能性排序。

與律師公會商討諮詢服務降價

中小企營商不時會遇到法規疑問，郭志華稱，聯合會早前舉辦講座，增加中小企負責人對相關法律的認知；另與律師公會商討，期望業界推出中小企財政能負擔的諮詢服務，舉例部分服務定價5萬元，涉及提供草擬律師信及諮詢服務，聯合會建議將定價改為2萬元，剔除草擬律師信服務，只向中小企提供諮詢服務，避免中小企誤墮法網，同時促進雙方的合作。他期望最快本月能推出相關服務。

（經濟主力軍‧系列二）

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