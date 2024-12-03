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港聞二

「街道聯盟」月內推 助小店講賣點吸旅客 中小企聯合會：中上環先試 倘見效擴全港

【明報專訊】本港旅遊業復蘇遜預期，香港中小型企業聯合會與商經局合作，本月將推出「小街道大聯盟」計劃，首個項目將設於市建局中上環「城蹤遊」街道，涵蓋荷李活道及摩羅街等。聯合會會長郭志華接受專訪表示，會方早前了解商戶加入意願及能否提供優惠，並邀請網紅拍片，介紹街道及商店特色以作推廣；試行一個月後會了解商戶生意增長幅度，評估日後會否聯同其他贊助，將項目擴展至全港各區。

明報記者 施晉宇

內地部門周日起恢復合資格深圳居民赴港「一簽多行」的措施，因應本月迎來聖誕消費旺季。香港中小型企業聯合會會長郭志華受訪時表示，舉辦「小街道大聯盟」計劃目的是集合小區商戶，找出區內賣點特色。

邀推優惠 糅街道特色拍片宣傳

他舉例，以楊枝甘露作為招徠的食肆，職員會向食肆負責人蒐集賣點，「例如芒果是否從菲律賓進口？楊枝甘露有何特別？怎樣好吃？」其後再聯同該區街道特色一併拍片宣傳，讓更多旅客透過短片，認識指定街道及商店的特色，「就算來港一天遊，都願前來走一圈拍照及消費」，聯同商戶提供的優惠，藉此吸引更多旅客光顧，刺激當區消費及商戶生意。他說，若試行一個月成效理想，將逐漸擴展至全港18區。

根據政府統計處數據，今年首10個月，本港中小企業務收益動向指數均維持在收縮區間、即指數低於50，反映業務情况普通較差。

港澳辦主任夏寶龍今年先後與本港商界會面，包括於年初訪港與約40名本地及外國商會交流。他上月初在深圳主持「香港工商界人士座談會」，香港中小型企業聯合會亦獲邀，郭志華在席中。對於夏期望工商界支持港府長遠規劃，郭志華認為各界需團結一致、守望相助，商量如何進一步建設香港。

倡政府工程「細化」助中小企投標

從事建築及物業管理的郭志華稱，疫後政府開支緊絀，加上投資環境不明朗，私人企業投資物業及重建項目偏向審慎，目前其公司主要做政府工程，其餘工程相對較少，生意比疫情前最高峰少約一半。他認為，政府可把將簡約公屋等項目「細化」，讓中小企有機會投標，獲得更多工程或顧問合約；而北部都會區發展屬大趨勢，中小企亦期望與大企業一同參與。

勞福局上月公布「2023年人力推算」報告，推算2028年勞動力缺少18萬，並因應人工智能（AI）應用愈趨普及，推算很多行業人力需求已減少一兩成。聯合會近年協助中小企配對AI服務升級轉型。舉例遊艇的船罩昔日動用8至10人量度尺寸，郭志華建議負責人將遊艇圖則電子化，先以AI初步量度，最後才安排兩三人驗算；另一例子是具一定危險性的沙井工作，他建議以機械臂逐步取代，以減省人手及提升安全。

郭志華：盼AI解決客服人手荒

疫後本港出現北上消費熱潮，本地飲食及零售業首當其衝。郭志華認為，不少消費者認為內地消費物價較本港低、且服務質素較高，減低留港消費意欲；加上疫後不少人改變生活模式，夜生活減少令業界百上加斤。他認為短期內應增加相關業界輸入外勞的速度，以最低工資聘用，才能降低營運成本及提高服務質素。他又提到，中小企在客戶服務層面亦人手短缺，期望創科業界以AI研發解決方案，讓中小企以可承受的價錢購入應用。

（經濟主力軍‧系列二）

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