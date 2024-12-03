康健中心明年試口腔評估 可轉介牙醫

醫衛局向立法會「研究人口政策和措施小組委員會」提交的文件顯示，明年會在個別地區康健中心試行口腔健康疾病風險評估，市民按風險程度接受個人化口腔衛生指導，有需要時轉介牙科診所，由牙醫全面檢查口腔。據悉，新服務在口腔健康及牙科護理工作小組總結報告有觸及，報告將於短期內公布。

一般成人受惠 彭鴻昌盼免費

政府現時會向小學生提供學童牙科保健，早前亦公布將透過不同資助計劃，加強向幼童、中學生和長者提供牙科服務。彭鴻昌向本報說，工作小組期望向所有年齡層提供預防性質的牙科服務，目前缺口是一般成人，而地區康健中心的口腔評估將涵蓋成人會員，由牙科衛生員或牙科治療師檢查，再按需要轉介牙醫跟進。

收費方面，彭期望地區康健中心可免費提供口腔評估，以免影響市民意欲；若需轉介牙醫，相信有經濟困難者會落入政府擬推的「社區牙科支援計劃」，受資助接受牙科治療，其他市民則需自費。

基層醫療服務明年整合

議員憂換湯不換藥

現時衛生署和醫管局的基層醫療（primary healthcare）服務將逐步整合至今年成立的基層醫療署。文件顯示明年起會分階段將衛生署長者健康中心的預防及健康推廣服務，例如健康風險評估、輔導等，整合至地區康健中心，或視乎情况「策略採購」私營醫療界別服務。

議員周文港昨於委員會會議提出，現時各區長者健康中心登記輪候時間以年計，憂慮整合服務後仍「換湯不換藥」，繼續面對人手不足等問題，無助紓緩輪候。醫衛局副秘書長李力綱回應時承認，按現時營運模式是不可能「處理到條龍」，基層醫療署正構思新模式應對龐大服務量，包括透過非牟利機構加強長者健康服務。