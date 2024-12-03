明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

康健中心明年試口腔評估 可轉介牙醫

【明報專訊】牙齒健康應注重預防。政府向立法會提交文件顯示，新成立的基層醫療署明年將在個別地區康健中心為市民做口腔健康疾病風險評估，按需要轉介牙醫。政府「口腔健康及牙科護理工作小組」成員、社協幹事彭鴻昌說，新服務將開放給一般成人使用，由牙科護理專業人員檢查，估計將免費或採用較低收費。

醫衛局向立法會「研究人口政策和措施小組委員會」提交的文件顯示，明年會在個別地區康健中心試行口腔健康疾病風險評估，市民按風險程度接受個人化口腔衛生指導，有需要時轉介牙科診所，由牙醫全面檢查口腔。據悉，新服務在口腔健康及牙科護理工作小組總結報告有觸及，報告將於短期內公布。

一般成人受惠 彭鴻昌盼免費

政府現時會向小學生提供學童牙科保健，早前亦公布將透過不同資助計劃，加強向幼童、中學生和長者提供牙科服務。彭鴻昌向本報說，工作小組期望向所有年齡層提供預防性質的牙科服務，目前缺口是一般成人，而地區康健中心的口腔評估將涵蓋成人會員，由牙科衛生員或牙科治療師檢查，再按需要轉介牙醫跟進。

收費方面，彭期望地區康健中心可免費提供口腔評估，以免影響市民意欲；若需轉介牙醫，相信有經濟困難者會落入政府擬推的「社區牙科支援計劃」，受資助接受牙科治療，其他市民則需自費。

基層醫療服務明年整合

議員憂換湯不換藥

現時衛生署和醫管局的基層醫療（primary healthcare）服務將逐步整合至今年成立的基層醫療署。文件顯示明年起會分階段將衛生署長者健康中心的預防及健康推廣服務，例如健康風險評估、輔導等，整合至地區康健中心，或視乎情况「策略採購」私營醫療界別服務。

議員周文港昨於委員會會議提出，現時各區長者健康中心登記輪候時間以年計，憂慮整合服務後仍「換湯不換藥」，繼續面對人手不足等問題，無助紓緩輪候。醫衛局副秘書長李力綱回應時承認，按現時營運模式是不可能「處理到條龍」，基層醫療署正構思新模式應對龐大服務量，包括透過非牟利機構加強長者健康服務。

相關字詞﹕衛生署 牙科 口腔健康及牙科護理工作小組 醫務衛生局 基層醫療

上 / 下一篇新聞

哥球會勝訴 環評須重新諮詢 官：違透明公眾參與規定 程序不公
哥球會勝訴 環評須重新諮詢 官：違透明公眾參與規定 程序不公
同意場內水松極珍貴 官：應詳細研水文影響
同意場內水松極珍貴 官：應詳細研水文影響
社協冀政府上訴 議員：已夠地建屋毋須堅持
社協冀政府上訴 議員：已夠地建屋毋須堅持
南港島線西段用「綠色集運」代重鐵 黃竹坑到港大料20分鐘 議員關注載客力
南港島線西段用「綠色集運」代重鐵 黃竹坑到港大料20分鐘 議員關注載客力
屯門南延線高架橋料2028完工 1.3公里在河上
屯門南延線高架橋料2028完工 1.3公里在河上
劏房業主可否以「不知情」辯解 黃偉綸：與律政司商討
劏房業主可否以「不知情」辯解 黃偉綸：與律政司商討
「街道聯盟」月內推 助小店講賣點吸旅客 中小企聯合會：中上環先試 倘見效擴全港
「街道聯盟」月內推 助小店講賣點吸旅客 中小企聯合會：中上環先試 倘見效擴全港
推ESG約章助實踐 幫中小企「走出去」
推ESG約章助實踐 幫中小企「走出去」
投資署協助來港企業增五成 料創逾6600職位 被問特朗普上任影響 助理署長：申入RCEP增港優勢
投資署協助來港企業增五成 料創逾6600職位 被問特朗普上任影響 助理署長：申入RCEP增港優勢
新聞聯考察團訪灣區3市
新聞聯考察團訪灣區3市
留醫男伊院墮斃裁意外 陪審促檢視精神病轉介
留醫男伊院墮斃裁意外 陪審促檢視精神病轉介
塌升降台奪命 修樹工認不知負重量
塌升降台奪命 修樹工認不知負重量
鯨魚骨擬連腸中帆布袋展出 推環境教育
鯨魚骨擬連腸中帆布袋展出 推環境教育
黎智英：國安法後 覺國際支持重要 官關注核武比喻美用「道德權威」與華戰鬥
黎智英：國安法後 覺國際支持重要 官關注核武比喻美用「道德權威」與華戰鬥
離岸公司轉讓陳梓華 黎：小事一樁
離岸公司轉讓陳梓華 黎：小事一樁
陳虹秀否認暴動 爭議大聲公叫喊情節　
陳虹秀否認暴動 爭議大聲公叫喊情節　
紅磡家維邨外牆墜石屎 擊傷兩人
紅磡家維邨外牆墜石屎 擊傷兩人
灣區熱搜：救市奏效 中原灣區指數止16月跌勢 港深穗莞錄升幅 7市跌幅收窄
灣區熱搜：救市奏效 中原灣區指數止16月跌勢 港深穗莞錄升幅 7市跌幅收窄
灣區手記：慎言 ／文：尚東美
灣區手記：慎言 ／文：尚東美
【Emily】稱基層醫療顧草根 謝偉俊質疑忽視中產 官員解釋：係注重預防嘅基礎醫療
【Emily】稱基層醫療顧草根 謝偉俊質疑忽視中產 官員解釋：係注重預防嘅基礎醫療
【Emily】第17屆外交杯啟動 副特派員：了解國情重要平台
【Emily】第17屆外交杯啟動 副特派員：了解國情重要平台
【Emily】日鰻老字號登港 擬短期開多兩間
【Emily】日鰻老字號登港 擬短期開多兩間
【Emily】向高中生分享經歷 盧煜明話做校長繼續科研
【Emily】向高中生分享經歷 盧煜明話做校長繼續科研
【Emily】朱國強派盆栽 「可增幸福感」
【Emily】朱國強派盆栽 「可增幸福感」