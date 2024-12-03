劏房業主可否以「不知情」辯解 黃偉綸：與律政司商討

稱不容劏房戶打尖上公屋

黃偉綸昨日出席立法會房屋事務委員會會議時表示，早前與多個政黨會面，政黨均勸喻切勿操之過急，慎防取締劏房過程中出現無家可歸情况，亦要顧及公平，「如果住在劏房的朋友，能夠上公屋不排隊而打尖，這不能夠讓它發生」，承諾會取得平衡。

議員憂逼遷 政府籲轉介違規個案

多名議員擔憂劏房業主會逼遷，其中新民黨李梓敬指簡樸房規管尚未立法，已有劏房業主提早改建單位，令住戶徬徨。黃偉綸強調，住客受現有租務條例保障，若業主違例，有關部門將嚴肅跟進。房屋局常任秘書長羅淑佩表示，當局每日會向差估署檢查有否劏房戶被逼遷，並呼籲議員可轉介違規個案。

另有議員關注業主與二房東刑責，實政圓桌田北辰問及劏房業主能否以不知情作辯解。黃偉綸稱，有關細節仍需與律政司商討，亦要視乎事實，不過違規劏房業主即使日後毋須負上「嚴格法律責任」（strict liability），本來已有謹慎責任（duty of care）。

核證報告失實 何永賢：負刑責可除牌

諮詢文件提及，政府會考慮檢控涉嫌提供虛假詳情的申請認證者。田北辰追問會否檢控批出相關認證的專業人士。房屋局長何永賢表示相信專業人士，惟當中或出現「害群之馬」，倘涉嫌提供失實核證報告，須負上失實或虛假陳述的刑事責任，政府同時會轉交個案予專業學會處理，料嚴重違規者可能被除牌。

至於標準方面，簡樸房要求淋浴位置四周的牆壁防水膜或物料，應上延至牆壁至少2.2米的高度。民建聯梁熙提出，屋宇署在2005年《防止新建樓宇出現滲水情况的指引》要求新建樓宇的淋浴間防水膜上延至1.8米高，質疑簡樸房要求高於新樓。

何永賢回應稱，局方將與屋宇署檢視有關標準「對接」如何，一般花灑灑水位置為1.8米以下，「我們現在寫（淋浴間防水膜上延高度）2.2米，不過如果與新樓『對接』1.8米，我自己個人覺得都可以」。