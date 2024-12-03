屯門南延線高架橋料2028完工 1.3公里在河上

全線2030竣工

設計減橋墩減河道影響

屯門南延線項目去年底動工，在屯馬線屯門站以高架橋向南延伸約2.4公里。鐵路高架橋段佔約1.7公里，當中逾75%、即1.3公里在屯門河上方，包括一條長約250米的跨河鐵路橋。港鐵估計落成後可服務區內超過10萬人，繁忙時段由屯門南站前往屯門站可節省約50%時間。

港鐵公司總建造經理（第16區）潘建強昨稱，為減少影響屯門河，高架橋會靠岸邊興建，亦會減少屯門河道上的橋墩量，以減佔用河道面積。潘說，傳統方法會在橋墩下方的河中興建「樁帽」，今次則於橋墩上方建造「轉換樑」，故毋須再建「樁帽」，減少在河道興建樁柱的工序，增強效率。潘續稱，跨河鐵路橋會有兩個「V形橋墩」承托橋身，比以往垂直橋墩需要較少橋墩，亦能保留屯門河開闊視野。

至於應對噪音及河水污染，潘建強稱會採用「隔泥幕」圍封施工地點，避免污水流入河道，亦會設隔音屏、以隔音物料包裹機械等。

港鐵表示，團隊今年已於部分施工地點設臨時工作平台，估計明年會在有關地點興建地基及開展其他造橋工程，整項高架橋工程會有逾10個臨時工作平台，用作大型地基及橋墩工程，同時有可移動工作台做小型工程；又稱會設跨河的臨時施工通道，以便運送物資。

另外，港鐵就部分受南延線項目影響的社區設施，採用「先重置後拆卸」原則。林偉德說，今年已完成部分屯門公園及首階段的寵物公園重置工作，有關設施今年已投入服務，並預計新的「綠在屯門」於明年初服務。至於新的屯門泳池會座落屯門高爾夫球中心附近，料2026年服務，並設6個泳池，包括兩個室內恆溫泳池。