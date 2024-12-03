南港島線西段用「綠色集運」代重鐵 黃竹坑到港大料20分鐘 議員關注載客力

主要高架橋行走 部分經隧道

政府2014年於《鐵路發展策略》提出南港島線項目，至今10年，運輸及物流局昨向立法會提交文件，交代多個鐵路項目進展，包括南港島線西段。文件表示，南港島沿線地勢起伏，受重型鐵路爬升能力所限，部分路段需深入地底，經探討市場上各種非重型鐵路系統的載客量、爬升能力、走線靈活度、基建及營運設備的要求等範疇，「確認採用智慧綠色集體運輸系統」，認為技術上可行。

文件稱，計劃中智慧綠色集體運輸系統為中運量系統，主要在高架橋行走，與路面交通分隔。至於瑪麗醫院至香港大學一段因地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。

爭2027年啟前期建造 「配合華富」

擬議南港島線西段全長約7.5公里，將與南港島線東段和港島線形成環狀網絡，接駁黃竹坑站和香港大學站，途經香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶（見圖）。通車後，預計黃竹坑站到香港大學站車程約20分鐘。當局會繼續評估項目財務安排，包括進一步改善走線及提高成本效益，以期2025年開展詳細規劃及設計，目標爭取2027年開展前期建造工程。

張欣宇認為，政府轉用中運量鐵路系統，車站及列車體積都較重鐵為小，主要在高架橋行走，相信政府可克服技術困難，預計2027年開始工程後，最快5至7年可完成。

陳恒鑌則認為南港島線西段採用重鐵有一定難度，包括成本高昂及受重鐵爬升能力所限等，對政府研究多年仍願為區內居民提供集體運輸服務表示歡迎。陳又稱會跟進選用中運量鐵路系統的載客量及造價等，另希望政府爭取項目盡快完工，以配合華富邨重建計劃。

翻查資料，華富邨重建後料可提供約21,120伙，首批受影響居民最快2026年遷往同區新公營房屋。

羅健熙反對 指影響郊野等景觀

民主黨主席、南區區議會前主席羅健熙則反對以高架橋為主興建南港島線西段。他指當年南港島線東段原擬鴨脷洲橋上方興建高架橋，惹來反彈，後改以隧道形式興建，認為新鐵路方案的高架橋若由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必影響該區避風塘與郊野等景觀。羅又指，如南港島線東段到西段、再接駁港島線，出現3套不同系統，將令市民接駁轉車等面對更多困難，促政府及港鐵盡快交代具體走線構思和計劃採用鐵路系統。