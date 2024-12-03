南港島線西段用「綠色集運」代重鐵 黃竹坑到港大料20分鐘 議員關注載客力

【明報專訊】政府敲定港鐵南港島線西段項目，確認採用智慧綠色集體運輸系統，替代原有重型鐵路方案，主要在專屬高架橋行走，黃竹坑到香港大學預計車程約20分鐘。當局冀2025年開展詳細規劃及設計，目標2027年展開前期建造工程，配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。立法會鐵路事宜小組主席張欣宇預計，南港島線西段最快2032至2034年竣工；交通事務委員會主席陳恒鑌關注政府選用中運量鐵路系統的載客能力，能否滿足區內居民需求。
主要高架橋行走 部分經隧道
政府2014年於《鐵路發展策略》提出南港島線項目，至今10年，運輸及物流局昨向立法會提交文件，交代多個鐵路項目進展，包括南港島線西段。文件表示，南港島沿線地勢起伏，受重型鐵路爬升能力所限，部分路段需深入地底，經探討市場上各種非重型鐵路系統的載客量、爬升能力、走線靈活度、基建及營運設備的要求等範疇，「確認採用智慧綠色集體運輸系統」，認為技術上可行。
文件稱，計劃中智慧綠色集體運輸系統為中運量系統，主要在高架橋行走，與路面交通分隔。至於瑪麗醫院至香港大學一段因地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。
爭2027年啟前期建造 「配合華富」
擬議南港島線西段全長約7.5公里，將與南港島線東段和港島線形成環狀網絡，接駁黃竹坑站和香港大學站，途經香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶（見圖）。通車後，預計黃竹坑站到香港大學站車程約20分鐘。當局會繼續評估項目財務安排，包括進一步改善走線及提高成本效益，以期2025年開展詳細規劃及設計，目標爭取2027年開展前期建造工程。
張欣宇認為，政府轉用中運量鐵路系統，車站及列車體積都較重鐵為小，主要在高架橋行走，相信政府可克服技術困難，預計2027年開始工程後，最快5至7年可完成。
陳恒鑌則認為南港島線西段採用重鐵有一定難度，包括成本高昂及受重鐵爬升能力所限等，對政府研究多年仍願為區內居民提供集體運輸服務表示歡迎。陳又稱會跟進選用中運量鐵路系統的載客量及造價等，另希望政府爭取項目盡快完工，以配合華富邨重建計劃。
翻查資料，華富邨重建後料可提供約21,120伙，首批受影響居民最快2026年遷往同區新公營房屋。
羅健熙反對 指影響郊野等景觀
民主黨主席、南區區議會前主席羅健熙則反對以高架橋為主興建南港島線西段。他指當年南港島線東段原擬鴨脷洲橋上方興建高架橋，惹來反彈，後改以隧道形式興建，認為新鐵路方案的高架橋若由香港仔經華富橫跨至薄扶林，勢必影響該區避風塘與郊野等景觀。羅又指，如南港島線東段到西段、再接駁港島線，出現3套不同系統，將令市民接駁轉車等面對更多困難，促政府及港鐵盡快交代具體走線構思和計劃採用鐵路系統。