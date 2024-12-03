社協冀政府上訴 議員：已夠地建屋毋須堅持

原定最快2027供發展 已改「待定」

社協副主任施麗珊對高院裁決感失望，希望當局積極研究判辭和考慮上訴。她說當局應確定粉嶺高球場最終用途，且當高球場土地發展遙遙無期時，應重新檢視公營房屋用地發展時間表，尋找替代土地。

劉國勳：北都需國際級高球場

立法會新界北議員、民建聯發展事務發言人劉國勳表示，裁決必定影響有關土地的發展時間表，亦涉及訟費，期望政府再考慮附近交通狀况，以及有關用地對香港的實際作用，再決定跟進行動。他認為應可將相關土地作康樂用途，因北都需要一個國際級高球場。

劉又稱，粉嶺高球場局部用地發展原屬短中期目標，現恐難實現，而政府已覓得足夠土地建屋，「當這塊地在環保和交通上發展公屋都不太理想，不如排優次，發展其他」。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，局部收回粉嶺高球場是上屆政府決定，現時本港房屋供應已不同，包括增建過渡房屋、簡約公屋及立法規管劏房等，認為政府仍堅持該幅地興建公營房屋屬「不對焦」，失去政策原意，促請政府把高球場變成公眾球場，多辦大型國際賽事。

去年中規劃署向城規會申請粉嶺高球場部分用地修訂為「未決定用途」地帶，當時發展局長甯漢豪重申政府在粉嶺高球場部分土地建屋初心不變，但亦表明估計客觀條件是未必可承諾1.2萬伙建屋量不變。發展局上月回覆本報稱，土拓署正檢視球場項目佈局設計、樓宇高度和發展密度等，預計年底完成，當局因應檢視結果和司法覆核判決，再考慮更新項目資料。