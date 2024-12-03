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同意場內水松極珍貴 官：應詳細研水文影響

【明報專訊】涉案環評報告由土木工程拓展署負責研究，與哥球會於司法覆核中就場內生態及文化遺產各執一詞，由舊場是有過百年歷史的文化遺產應否受到保護、場內古樹名木如何保育，爭論至蝙蝠和飛蛾的物種多寡。法官高浩文昨在判辭指出，雙方差異源於調查方法不同，但或許凡事都要考慮，才能符合研究概要要求，即盡可能辨識及量化對生態的潛在影響；經分析後認為署方就古樹名木及中國水松的評估欠缺足夠研究，亦未有解釋蝙蝠和飛蛾的評估為何不採用其他研究方案。

沒考慮球會辨識古樹資料 違技術備忘錄要求

就古樹名木方面，球會調查顯示場內有80棵樹擁有資格被載入古樹名木冊。法官認為，土拓署做環評時需辨識潛在的古樹，而按照古樹保育要求，為建屋斬樹的做法不可接受，因此環評報告沒有考慮到球會提交的辨識古樹資料，屬違反技術備忘錄要求。

法官在判辭引述球會調查顯示，場內有29棵「百年」中國水松，中國水松本身被評為「嚴重瀕危」品種，場內水松數量更佔全球15%，故法官同意場內水松極為珍貴；由於水松存活與周遭水文環境有密切關係，故環評報告理應就建屋計劃對水文影響做更詳細研究。

接納調查方法沒標準答案 惟需說明根據

至於蝙蝠、飛蛾的評估，法官表示，球會與土拓署就兩個物種的調查結果大相逕庭，如署方在場內只找出一個常見蝙蝠品種，球會則找到15種；署方在動工範圍發現38種飛蛾，球會則發現至少729種。法官接納調查方法沒有標準答案，但需說明其調查方法有何根據，以及比對不同研究；以蝙蝠的評估為例，政府另有漁護署資料顯示場內有17種蝙蝠品種，但是土拓署沒就環評調查結果與漁護署的分歧加以說明。

法官亦指出，高球場舊場明顯具文化價值及重要性，惟環保署在環評報告接納及同意建屋計劃對於舊場的負面影響為「未能確定」，做法不合理，以及不符合技術備忘錄及研究概要要求。法官表示報告沒多方查證，亦無跟從環評的研究概要及技術備忘錄，不足以令環保署批准報告。

相關字詞﹕土拓署 水松 古樹名木 司法覆核 粉嶺高球場

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