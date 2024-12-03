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哥球會勝訴 環評須重新諮詢 官：違透明公眾參與規定 程序不公

【明報專訊】政府去年收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，計劃將其中9.5公頃用作興建公營房屋。反對建屋的「香港哥爾夫球」會早前入稟提出司法覆核，爭取推翻通過環境影響評估報告的決定。經過高等法院原訟庭審理，法官高浩文昨日頒判辭裁定哥球會部分勝訴，指環評報告不符合相關規定，並推翻環評報告，當局須重新諮詢。

環署：研上訴否 哥球會歡迎裁決

環境保護署回覆稱，將與律師團隊研究判辭，適時公布政府是否上訴及下一步工作。哥球會則發聲明對裁決表示歡迎，重申粉嶺球場是享譽國際的世界級高爾夫球場，有重大生態及文化價值。

入稟方為香港哥爾夫球會，答辯方為環保署長；土木工程拓展署列作有利害關係方。法官高浩文去年頒下暫緩執行環評程序的命令，以待司法覆核結果。本案於今年5月及7月開庭審訊共5日。

土拓署補交資料未經公眾審閱

法官在判辭首先引述1801年哥本哈根戰役，指納爾遜將軍獲悉上級發出旗號下令撤兵，納爾遜用一隻瞎眼看進望遠鏡，他自稱不見旗幟，解釋「我只有一隻眼，我有時有權失明」。不過，法官強調環保署長沒有這權利，《環境影響評估條例》（下稱條例）及《基本法》要求環保署長保持警覺，政府須著重環境保護。法官表示，發展計劃的環境評估是環保的最前一步，而環保關乎公眾利益，故需維持透明及容許公眾參與，以衡量計劃對環境的影響是否能夠接受。

對於哥球會一方提出4項爭議，法官接納當中兩項及另兩項的部分理據（見表）。哥球會批評土拓署因應環保署長要求而提交的額外資料，無公開讓大眾檢閱及給予意見，與環評過程要求透明及全面恰當地容許公眾參與的條件相違背，構成程序不公。按哥球會所稱，該些額外資料涵蓋全新研究、新計劃的緩和措施、已被環諮會界定為必須評估的研究方法及土拓署的結論，牽涉補償植樹計劃的資料和飛蛾調查。

球會投訴無施加條件要求土拓署緩和措施 官拒納

至於哥球會投訴環評決定無施加條件要求土拓署採取緩和措施，法官拒納此覆核理據。

判辭引述，環保署長和土拓署均不爭議額外資料是新的，大都無在環評報告列出，而環保署長一方陳辭時曾稱環評的公眾諮詢只有一輪。法官表示，一般來說公眾只有一次機會就報告表達意見，環評報告應盡量完整，詳盡解釋評估方法和步驟，而不僅包括評估結果；同時《條例》承認提倡計劃者未必能提供環評所需全部資料，因此環保署長獲賦權從哥球會索取缺漏的資料。法官又表示，不認為再次諮詢純屬程序形式，若沒妥善完成首步程序，自然需再度諮詢，這反而符合法律精神，相關資料應讓公眾審視及給環諮會考慮。

由於法官接納上述理據，認為須重新諮詢，哥球會方面的回應亦屬其中一環，環諮會需要考慮，再交由環保署長決定是否通過環評。法官表示，本案的額外資料有需要，署長接納環諮會一直有所關注，何况額外資料不僅是更正一個微小錯誤，而是橫跨8個不同範疇，經修訂的樹木補償計劃及水文評估等明顯需加入報告。法官指出，署長曾要求額外資料以判斷是否批准環評，不認為他只審閱部分資料是合理。法官亦接納環評報告不符合規定的說法，內容涉及生態和物種（見另稿），基於以上理由，裁定哥球會勝訴兼得訟費。

【案件編號：HCAL 1258/23】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕司法覆核 土拓署 環評報告 環保署 香港哥爾夫球會 粉嶺高球場

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