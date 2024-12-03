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灣區熱搜：救市奏效 中原灣區指數止16月跌勢 港深穗莞錄升幅 7市跌幅收窄

【明報專訊】中原最新公布，10月份中原大灣區指數報95.08點，按月升0.96%，終止連續16個月跌勢，顯示中央9月底以來的救市措施奏效。其中廣州及深圳兩個在10月初取消和放寬限購的城市都錄得升幅；香港指數在大灣區城市中更是升幅最多。其他10月指數下跌的城市，跌幅亦明顯收窄。

明報記者 陳子凌

港按月升2.07% 灣區最多

大灣區9+2城市中，10月指數錄得升幅的有4個，分別是香港、廣州、深圳及東莞，其中香港指數升幅最多，按月升2.07%。雖然當月仍有7個城市指數下跌，但跌幅已明顯收窄（見圖）。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，9月下旬中央重磅「組合拳」救市效果明顯，大灣區樓市表現終於止跌回穩，其中廣州市在9月底率先宣布取消限購，深圳市亦在10月1日起放寬限購，促使這兩市當月成交量飈升，樓價亦穩定下來，成功終止兩市指數長達16個月的跌勢。

據廣州市住房和城鄉建設局數據，10月份廣州市一手樓網簽數1.04萬宗，總成交面積111.47萬平方米，按月分別增長1倍及98.84%。另據廣州市房地產中介協會統計，10月廣州二手樓網簽數達到約1.04萬宗，按月增22.49%，為年內第二高，僅略低於6月。

深圳方面，據深圳中原研究中心統計，10月全市一手樓網簽數4153宗，按月大增1.46倍，創35個月新高，也是自2021年12月之後首次突破4000宗水平；二手樓成交亦有6118宗，按月上升91.7%，為近43個月最高，也是2021年3月以後首次突破5000宗。

香港方面，10月份指數報91.32點，按月升2.07%。陳永傑表示，10月份香港情况與大灣區內地城市相似，在中央推動樓市及經濟等政策組合拳下，10月初段港股大旺，及後公布的《施政報告》亦推出有利樓市措施，進一步鬆綁按揭限制，令成交量飈升，10月份一手成交近3000宗，是今年次高。

樓市回暖趨勢11月持續

樓市回暖趨勢在11月持續，廣州市住房和城鄉建設局統計，11月1日至11日一手樓網簽總成交面積32.2萬平方米，按月增59.7%。局方表示，整體來看11月份延續了10月的交易熱度，目前廣州樓市總體穩定，市場熱度仍保持較高水平，初步呈現止跌回穩趨勢。另外，深圳地產數據機構樂有家研究中心公布，11月1日至10日，深圳一手樓認購量4314宗，較上月同期增加34%；二手樓網簽數2410宗，較上月同期飈升兩倍。

同時，北上廣深四大一線城市早前宣布，從12月1日起取消普通住宅和非普通住宅標準，即不再將住宅按面積大小或成交價格等去區分，因過去出售普通住宅和非普通住宅，需要繳納的增值稅和個人稅稅率有別，是次取消標準並統一稅率，將有助降低大面積單位需繳稅項，刺激二手成交。陳永傑認為，隨着正面消息不斷湧現，相信今年11月及12月，大灣區指數可望繼續上升。

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