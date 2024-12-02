社署擴日間暫託 服務點增至300

現時部分受資助長者日間護理中心或單位設有指定日間暫託名額，而所有受資助長者日間護理中心或單位均可使用偶然空置的日間護理服務名額，以提供日間暫託服務。參與改善買位計劃並設有長者住宿暫託服務的私營安老院，在出現空置宿位時亦會提供暫託服務。服務時間一般為上午8時至下午6時。

社署鼓勵有需要的長者及其照顧者致電照顧者支援專線182183，由社工協助安排配對暫託服務；直接向提供長者日間暫託服務的單位申請；或透過綜合家庭服務中心或綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位轉介。

收費每日41.5元

市民可透過「暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統」（www.ves.swd.gov.hk）獲取長者日間暫託服務資料。日間暫託服務的使用者毋須經過安老服務統一評估機制評估，亦對長者居住區域不設限制。

收費方面，受資助長者日間護理中心或單位，以及相關私營安老院每日41.5元；參與長者社區照顧服務券計劃的認可服務單位則每節21元。