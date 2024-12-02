鄰里中心設廚房洗衣房 供劏房戶「閒話家常」

香港賽馬會慈善信託基金2016年起透過「賽馬會社區廚房」項目，至今支持成立5間社區中心。上述中心於2017年落成，屬計劃下首間中心，香港聖公會麥理浩夫人中心總幹事吳煜明稱，中心成立至今共有4263名會員、即1579個家庭，最新服務檢討問卷收集101個家庭的回應，98%人認為計劃提升他們的社會資本，96%兒童表示結交到更多朋友，亦有98%受訪者認為中心舉辦的健康活動改善身心健康。

總幹事：劏房「正規化」 住戶民生需求仍在

吳煜明表示，中心除了提供煮食、洗衣等生活設施，亦提供租務諮詢、團購計劃等支援服務，減輕街坊經濟負擔。他稱劏房戶往往居於「門中門」，較難識別且流轉快，故尋找劏房戶是服務難題。

「簡樸房」規管制度建議方案今日展開公眾諮詢，吳煜明認為「正規化」劏房不代表劏房戶的民生需求不復存在，但相信規管有助識別個案，亦希望能有配套支援措施，指有街坊憂慮規管後需搬離居所，很難找到合適地方。