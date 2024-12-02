社區互助喘口氣 劏房母尋回自己 重拾手工放下鬱結 「一個人也能為阿女創造家」

明報記者 楊晨

45歲的小嫻是單親媽媽，生活圍繞13歲女兒。隨着女兒長大，小嫻更着緊女兒學業，經濟壓力亦加重，狹小劏房更令她有抑鬱情緒。女兒上學時，她獨自在家，牀成了唯一活動空間，除了看電視無所事事，「覺得人生冇咩希望，好似等死咁」，情緒不好時更會與女兒發生爭拗。

學木工製家具 加入「買餸特工隊」

在陽光鄰里互助中心，小嫻遇到不一樣的自己——加入「買餸特工隊」，與其他街坊幫助在職劏房家庭選購食材；發揮手工特長，教街坊做鈎織、製作手繩；成為導賞員向公眾分享劏房議題。小嫻說，「買餸特工隊」成員會一同制訂清單、分配購買任務，笑言買餸回來後會「一起洗、一起切、一起包裝，一下就同十幾個家長變得好friend」。

「心情好咗，因為真係做緊有意義嘅事」，心靈蛻變令小嫻更自信，整個人「升呢」。訪問當日，她化了妝，大廈看更讚她彷彿年輕了10歲。小嫻說從前會怪責自己不能給女兒更好的生活環境，如今相信自己有能力給女兒一個家。住所起初只有一張碌架牀，母女不斷添置家具，「所有嘢都係我哋一起建立」。

小嫻不是孤例，負責營運中心的香港聖公會麥理浩夫人中心總幹事吳煜明表示，中心自2017年成立，至今服務約1500個劏房家庭（見另稿），留意到劏房戶最需要空間，且大多數人有情緒困擾。

33歲的奇奇亦是同路人，她與丈夫及12歲和7歲的子女住在120呎劏房逾7年。奇奇包攬所有家務和照顧孩子的重任，出現腰患，久坐或站立約半小時便需躺下休息。她擔心家中環境太狹窄影響孩子成長，一度陷入自責。經鄰居介紹到中心，奇奇慢慢發現身邊原來有不少同路人，在互相傾訴的過程中走出鬱悶。她還在中心學會冲咖啡、鈎織和插花等，現在是鈎織小隊的主力軍，常參與籌備工作坊，教街坊鈎織不同物件。

基層媽盼關注全職主婦健康

奇奇自覺最大轉變是變得自信，稱在中心學到不少知識，有時還可解答子女學業困惑，更敢於發表意見，分享感受。奇奇強調「媽媽呢個角色應該被留意到」，冀政府關注基層家庭全職媽媽健康，資助健康檢查等。