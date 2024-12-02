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港聞二

促訂環保燃油比例目標 航空業倡仿星徵費補貼

【明報專訊】航空業的溫室氣體排放量佔全球約2%，政府早前發表《施政報告》提出設立「可持續航空燃料」（SAF）用量目標，加快航空業減排。主要由本地航空業界組成的香港可持續航空燃油聯盟，成員之一、商界環保協會報告指出，現時外國供應的SAF價格是一般航空燃油2至5倍，認為政府可仿效新加坡擬向乘客徵費，補貼SAF與一般燃油差額。報告形容本港發展SAF步伐較國際滯後，促政府盡快制訂使用SAF比例目標，促進對SAF需求。

明報記者 馬耀森

運輸及物流局回覆本報稱，政府今年初委託機管局就SAF所做的顧問研究已完成，政府正參考該報告，為從香港機場起飛航班使用的SAF用量設立使用目標，其間會考慮SAF在港需求及供應、SAF使用情况、乘客承受力、持份者意見等因素，並計劃明年訂立及宣布具體目標。

香港可持續航空燃油聯盟今年1月成立，成員包括航空公司及油公司等，聯盟主席由商界環保協會擔任。協會《香港可持續航空燃油策略政策白皮書》已完成並於上周公布，就推動業界使用SAF提出建議。

星料1%可持續航空燃料

飛倫敦機票每位貴96元

聯盟主席兼商界環保協會行政總裁吳家穎接受本報專訪時稱，不少國家或地區已制定使用SAF的比例，以新加坡為例，2026年起使用量為1%（見圖），當局估計到時由新加坡至曼谷、東京及倫敦的單程經濟客位票價分別增加18、36及96港元。

吳相信新加坡以徵費方式，令每名乘客攤分燃料費上升的金額，長遠政府不用承受財政負擔，建議本港仿傚新加坡，向機場離境乘客徵費。

建標準認證 可形成軟性產業

報告提出，若本港要實施徵費，政府應加強向公眾宣傳用者自付概念，令市民得知為何要付出額外費用。但報告指出，現時首要是港府須制定使用SAF的比例，以提升市場對SAF的需求。

商界環保協會政策及研究主管劉敏智補充，現時國際主要從供求兩方面推動航空業界使用SAF，例如美國會向生產SAF的行業提供補貼，推動供應量增加；歐洲和新加坡等地則以需求措施帶動使用，例如實施強制使用比例，以及向乘客徵費等；報告指本港缺乏資源生產SAF，認為可從需求方向，如分階段實施使用SAF比例，推動業界採用。

劉續稱，《施政報告》除提出設SAF用量目標，亦有提及「就供需情况、存儲、加注等作長遠產業發展規劃」，認為現時外國對剛起步的SAF產業標準如燃油規格仍在不斷改變，本港除了使用潔淨燃料，亦可發展標準及認證，長遠形成「軟性產業」。運輸及物流局回覆稱，香港國際機場現有的航空燃油基礎設施，已可供航空公司接收、儲存及採用預先混合的可持續航空燃料。

相關字詞﹕可持續航空燃油

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